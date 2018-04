Újra terjed a kanyaró - sokan nem védettek a fertőzés ellen

Nagyon ragályos



A kanyaró cseppfertőzéssel terjedő vírusbetegség. Rendkívül ragályos, egy beteg akár 18 embert is képes megbetegíteni. A kiütések megjelenése előtt már négy nappal fertőzhet, és a fertőzőképesség a kiütések eltűnését követően még négy napig tart. A kezdeti tünetek hasonlóak az influenzához: magas lázzal, légúti tünetekkel, kötőhártya-gyulladással jár. Ezt követően 2–4 nappal később jelennek meg a bőrkiütések, amelyek a fejen, arcon kezdődnek, és később a testen lefelé terjednek.

Idén még nem fordult elő megbetegedés

Aki egy oltást kapott csak, akkor érdemes újraoltatnia magát, ha környezetében van kanyarós, vagy olyan országba készül utazni, ahol sok a fertőzött.

Oltás két dózisban

Utazás előtt tájékozódjunk

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ jelentése szerint hat hét alatt 13-an fertőződtek meg Magyarországon kanyaróval. Idén már korábban is volt egy eset, így az év eleje óta április 1-jéig összesen 14 fertőzés történt. Összesen 15 uniós államból jelentettek kanyarójárványokat – a legtöbb eset Romániában, Franciaországban, Görögországban és Olaszországban van. Ebben a négy országban csak az idén 13-an bele is haltak a betegségbe.A szomszédos országok közül a legnagyobb járvány Ukrajnában zajlik, ahol csak az idén majdnem 10 ezren betegedtek meg.A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint megyénkben a 2017-es kanyaró járvány óta nem fordult elő ilyen megbetegedés, vagyis egyelőre nem vagyunk érintettek ebben a problémában. Mint emlékezetes, tavaly márciusban a makói kórház 10 munkatársa betegedett meg, zárlatot is elrendeltek az intézményben. Országosan akkor összesen 52 kanyarógyanús esetet találtak, és közülük 15 esetben igazolták is a betegséget.Az eset után az egészségügyi dolgozókat kampányszerűen szűrték, és szükség esetén oltották. A Szegedi Tudományegyetemen több ezer dolgozót ellenőriztek, vérmintából ugyanis kimutatható, hogy megfelelő védettséggel rendelkezik-e az illető. – A tapasztalatok azt mutatták, hogy minden korosztályban voltak, akik nem rendelkeztek megfelelő védettséggel. Néhány száz dolgozót újra kellett oltani – mondta el Bérces Kitti, az SZTE Családorvosi Intézet foglalkozás-egészségügyi szakorvosa.Az érintettek már tavaly tavasszal, ingyenesen megkapták a védőoltást, ősszel pedig még egy kampányt szerveztek azoknak, akik táppénzen vagy külföldön voltak, esetleg más okból nem vettek részt a fél évvel korábbi vizsgálatokon. – Az újonnan belépő munkavállalókat is automatikusan szűrjük – tette hozzá a szakorvos.Az 1969 előtt születettek egyáltalán nem, a későbbi generációk is csak részlegesen védettek a kanyaró ellen. A hosszú távra szóló védettség kialakítása érdekében 1989-től kezdődően két dózis oltóanyagot adnak be. Az első, kanyaró elleni oltást 15 hónapos korban kapják meg a kisgyermekek – morbilli–mumpsz–rubeola (MMR) kombinált oltóanyagként –, majd 11 éves korban iskolai kampányoltás részeként újraoltják őket, ugyancsak MMR vakcinával. Az 1969 után, de 1978 előtt születettek között előfordulhat, hogy valaki csak egy oltásban részesült – náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenhet. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró.Aki egy oltást kapott csak, akkor érdemes újraoltatnia magát, ha környezetében van kanyarós, vagy olyan országba készül utazni, ahol sok a fertőzött. Az oltóanyagot a háziorvos vényre írhatja fel, amely a gyógyszertárban kiváltható. Ilyenkor az oltóanyagot a háziorvos adja be. A védőoltás az utazókat ellátó oltóhelyeken, valamint az OEK Utazás-egészségügyi és Oltóközpontjában is kérhető. A védettség kialakulásához az oltás beadásától számítva 14 nap szükséges.