Újragondolták a tanyát: négy évig tervezték, két évig építették a díjazott családi házat

Így lényegében megmaradt a paraszti architektúra – csak kicsit átértelmezve. Van lakórész, klubhelyiség kondigépekkel, vendégblokk, könyvtárszoba, és a tulajdonosok terveznek még hozzáépíteni egy nyári konyhát is. A ház belsőépítészeti terveit is Varsányi András készítette, feleségével együtt.

Szakmai közönségdíj



Amikor elkészültek az épülettel, az ország egyik legelismertebb épületfotósát kérték fel, hogy készítsen képeket – mondta el Varsányi András. Ezután kereste meg őket a legrangosabb magyar építészeti magazin, az Oktogon főszerkesztője, hogy szeretne az épületről írni egy cikket, ami idén nyáron meg is jelent. Később az Építészfórumtól keresték meg őket ugyanezzel – így kerültek a Média Építészeti Díj legjobb 10 jelöltje közé munkájukkal, és közülük nyerték el a díjátadó közönségének elismerését.

– Egy régi tanyaépület volt itt valamikor. Igyekeztünk megtartani a tájolását, és úgy építkezni, hogy közben ne kelljen egy fát se kivágni. Az akácos is így maradt meg, szinte érintetlenül – magyarázta Varsányi András szegedi építész, miközben megmutatta nekünk azt a tavaly elkészült algyői családi házat, amely néhány hete közönségdíjat kapott az országos Média Építészeti Díj átadóján.A ház a Tisza-töltéstől nem túl távol, mezőgazdasági területek mellett található, tervezői – Varsányi mellett Pozsár Péter és Vas Norbert – láthatóan a természettel való harmónia kialakítására, a letisztult és egyszerű formákra és a ház funkcióinak egyértelmű elkülönítésére törekedtek.Az épületet szinte mindenhol szibériai vörösfenyő-burkolat fedi – és ebbe a tető is beleértendő. Ez a fa nemcsak az épület természetközeliségét hivatott demonstrálni, de rendkívül tartós is. Persze a tetőnél kapott egy vízszigetelő réteget is. A falakba számos kisebb-nagyobb üvegfelületet építettek be, így nagyon sok természetes fény jut a házba. A belső udvaron fából ácsolt eltérő nagyságú teraszok sorakoznak, és van egy kis díszmedence is, ami nyáron hűsíti is a levegőt. Az elkülönülő épületszárnyak között egy fedett teraszon télen-nyáron pihenhetnek a háziak.– Csak úgy lehet jól megcsinálni egy házat, ha az építész folyamatosan kijár, és megnézi, hogy halad, min kell esetleg menet közben módosítani – vallja Varsányi András, aki kollégáival nagyjából négy év alatt tervezte meg az épületet, illetve szerezte be hozzá a szükséges engedélyeket. A kivitelezés két évig tartott. Jól jelzi a munka alaposságát, hogy az ács nagyjából egy évig kint lakott a területen, és a burkolat minden apróságára nagy gonddal ügyelt.Az épület természetközeli szellemiségének megfelelően geotermikus energia szolgáltatja a fűtést, és a tulajdonosok napelemeket is terveznek a tetőre, hogy az energiaellátásban is önellátóak lehessenek.