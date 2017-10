Újraindult az arab sakkozó pere Szegeden, akit migránsnak nézhettek a rendőrök

A rendőr a szolgálati autóval megpróbált a sértett elé vágni, majd a taxis a férfi elé hajtott a járművével, amelyre Szaúd Mohamed al-Marzúki ráborult, majd tovább szaladt a hotel felé. A szolgálati autóból kiugró rendőrnek sikerült utolérnie a sértettet, akit a földre rántott, majd járőrtársával többször ököllel megütötte, megrugdosta.

A Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt hétfőn elkezdődött a Szaúd Mohamed al-Marzúki egyesült arab emírségekbeli sakkvezető 2012-es bántalmazása ügyében indult per megismételt elsőfokú eljárása.Az ügyészség két rendőrt - egyikük időközben leszerelt - hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntettével, közúti veszélyeztetéssel, valamint súlyos testi sértés kísérletével, a harmadrendű vádlott taxisofőrt pedig közúti veszélyeztetéssel vádol.. Hajnalban a Belvárosi hídon meglátták az arab emírségbeli állampolgárságú sértettet és társát, akiket igazoltatni akartak. A két arab férfi a felszólításra nem állt meg, mindketten futásnak eredtek a szállodájuk felé. Az egyik rendőr gyalogosan, a másik autóval indult utánuk, a harmadrendű vádlott pedig ezt látva taxijával eredt a menekülők nyomába.. A bíróság azt megállapította, hogy a jelzés nélküli szolgálati autót vezető rendőr szándékosan megszegte a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat, ezzel veszélyhelyzetet idézett elő, amikor hirtelen, kis ívben a rohanó arab férfi elé kanyarodott. A törvényszék kimondta, a taxis egyértelműen anélkül avatkozott be a rendőri intézkedésbe, hogy arra felkérték volna., ezért kezdődött újra az elsőfokú eljárás - jogszabályváltozás miatt - immár a bíróság katonai tanácsa előtt. A bíróság előtt a vádlottak nem tettek vallomást, és tagadták bűnösségüket. Az ügy tanúk meghallgatásával folytatódik. A törvényszék az ítélőtábla előírásának megfelelően - ahogy az először eljáró civil tanács is - kísérletet tesz arra, hogy meghallgassa a két arab férfit.