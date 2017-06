Újrakezdődik a halálos tiszai embercsempészés szervezésével vádolt férfi pere

Kovalcsik Éva tanácsvezető bíró közölte, a felmentő ítélet megalapozatlansága az ügy felderítetlenségéből fakad.



A vádirat szerint a Szlovákiában élő, koszovói származású elsőrendű vádlott szervezőként olyan bűnszervezetben vett részt, amely jelentős összegekért illegálisan migránsokat szállított Nyugat-Európába. A férfi Svájcból szervezte és irányította társai összehangolt tevékenységét.



A bűnszervezet tagjai 2009. október 14-én 18 koszovói albán állampolgárnak nyújtottak segítséget ahhoz, hogy illegálisan átlépjék a szerb-magyar határt. A határsértőket a Tiszán motorcsónakkal akarták átjuttatni Magyarországra, mivel tartottak a fokozott szárazföldi ellenőrzéstől. Túlterheltség, a rossz időjárási viszonyok, a folyó erős hullámzása miatt a jármű felborult, tizenöten a vízbe fulladtak, csak egy férfi és két gyereke élte túl a tragédiát.



Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság többek között azért mentette föl a vádlottat, mert álláspontja szerint a koszovói hatóságoktól beszerzett bizonyítékok egy része a garanciális feltételek meglétének hiánya miatt a magyar eljárásban nem volt felhasználható. A törvényszék álláspontja szerint azonban a járásbíróságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy e bizonyítékok beszerzése megfelelt-e a koszovói eljárásjogi szabályoknak - közölte Kovalcsik Éva.



Az eset miatt Szerbiában és Koszovóban csaknem húsz embert ítéltek el.



A megismételt elsőfokú eljárásban a járásbíróságnak - miként az ügyészség is indítványozta - be kell szereznie az ügyben Koszovóban született jogerős ítéletet is, mert az számos, a vádlottra vonatkozó ténymegállapítást tartalmaz.



A Szegeden zajló eljárásban egy vajdasági magyar férfit azzal vádoltak, hogy a folyó magyarországi oldalán az ő feladata lett volna a migránsok fogadása, a balesetet látva azonban elhagyta a helyszínt. A járásbíróság korábban őt is felmentette, az ő esetében az ítélet jogerőre emelkedett, mivel a Csongrád Megyei Főügyészség visszavonta fellebbezését.