Újrakezdődött a verseny a Deák gimnázium igazgatói posztjáért

Négy szakképzőben is igazgatót választanak



A Szegedi Szakképzési Centrum négy iskolájában – a Móravárosiban, a Kőrösyben, a Gábor Dénesben és a Vedresben – tavaly a kiírásban szereplő öt év helyett szintén csak egy évre szóló megbízást kaptak az igazgatók. Ennek okára akkor nem adtak magyarázatot. Ezekben az iskolákban is kiírták az új pályázatot. Az intézmények honlapján szereplő adatok alapján a Móravárosiban Feketű Béla, a Kőrösyben Farkasné Székely Angéla és Terjék Balázs a pályázó. A Gábor Dénes és a Vedres nem tette még közzé ezeket az információkat. A Szegedi Szakképzési Centrumból egyelőre nem kaptunk információt a pályázókról.

Ismét igazgatót választanak a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban. Egy évvel a nagy visszhangot kiváltott pályázat után, amikor hosszas gondolkodás után eredménytelennek nyilvánították az eljárást, most újrakezdődik minden. Ahogyan arról tavaly beszámoltunk, Kis Gábor addigi igazgató posztjára mandátumának lejárta után hárman pályáztak: ő maga, Gáspár Róbert , az iskola angoltanára, valamint Faragó Klára , aki akkoriban a KLIK kisteleki tankerületi igazgatója volt, ám tudott volt, hogy ez a munkakör megszűnik a megyei tankerületek egy kézbe kerülésével.A nevelőtestület többsége Gáspár Róbertet támogatta. Faragó Klára mindössze 3 voksot kapott, ráadásul ő nem nyújtotta be határidőre az erkölcsi bizonyítványát, holott ez feltétele volt a pályázatnak. Többen ezzel támadták meg pályázatának érvényességét, ám a szegedi tankerületi igazgató, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit akkor elmondta, igénylés igazolása esetén ez nem lehet a pályázat elutasításának indoka, az pedig megtörtént.Az eredmény nyilvánosságra hozásával sokat várt az Emberi Erőforrások Minisztériuma: bár a pályázati kiírás szerint június 17-éig döntenie kellett Balog Zoltánnak, végül július 7-én tájékoztattak róla . A szakminiszter egyik pályázatot sem találta megfelelőnek, augusztus elején pedig még nem lehetett tudni, kinek a vezetésével kezdődik meg az új tanév. Végül F aragó lett a megbízott intézményvezető . Egyéves kinevezést kapott, a pályázatot ezért kellett most megismételni.Érdeklődtünk az EMMI sajtóosztályánál, hányan adták be pályázatukat az iskola vezetésére, lapzártánkig nem kaptunk választ. Információink szerint ugyanaz a három jelölt van, mint tavaly. Kis Gábor megerősítette: valóban pályázott. – Mivel változások történtek a tagozati struktúrában, aktualizáltam a pályázatomat – tette hozzá, részletekről azonban nem beszélt. Kerestük a két másik tavalyi pályázót is. Gáspár Róbert szintén beadta pályázatát, amin nem sokat változtatott, mert szerinte most is ugyanazokra a fejlesztési irányokra van szükség. – Fontosnak tartottam, hogy kiálljak ezekért és a deákos szellemiségért – tette hozzá. Faragó Klára nem reagált e-mailes megkeresésünkre.A pályázat elbírálási határideje július 10-e, a beosztás pedig legkorábban augusztus 16-ától tölthető be, öt éven át.