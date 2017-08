Újratervezik a közlekedést a szegedi hídfőnél - megreformálják az ország legforgalmasabb bicikliútját

– Biciklivel járok nap mint nap, egyértelmű, hogy a kerékpárosokat részesíteném előnyben – rangsorolta kérésünkre a Belvárosi híd szegedi hídfőjében közlekedőket Benda Beatrix. Második helyre tette az asszony a hídon járó buszokat, harmadikra az autósokat és csak utánuk következnének nála a Stefánia–Oskola utca más járművei.Többször írtunk róla, hogy a Stefánia felől érkező kerékpárút az országban a legforgalmasabb egy felmérés szerint. Azt is mindannyiszor hozzátettük, hogy most nyárra kell elkészülnie a hídfő újratervezett közlekedési rendjének (2017. július 20.: Megtaláltuk Szeged hét legveszélyesebb zebráját ). Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, véget ért a tervező kiválasztására kiírt pályázati eljárás. Elképzelését év végére teheti le véleményezésre.Az előkészítés hosszas elemzést követelt. A főbb szempontokról megtudtuk: a rendelkezésre álló szűk helyen a tömegközlekedést kell segíteni. Emellett a kerékpárosoknak nagyobb teret engednének, mert a csomópont sűrűn bedugul. Fontos a Szeged–Újszeged közti forgalom is, mert a Stefánia–Oskola utcai irány más útvonalakon is elérhető. A baleseti elemzésekből, a forgalomszámlálási és a tömegközlekedésen mért utasadatokból számítógépes forgalmi modellt szerkesztettek.

A kilátásokról az alpolgármester hozzátette: túllépett az idő azon a modellen, ahol a kerékpárosok egymás mellett haladnak két irányban. Ha uniós pénzből akarják megreformálni a csomópontot, a biciklis sávok irányhelyes kiosztása lehet a megoldás. A tervet ugyanis az előírásoknak megfelelően zsűriztetni kell. Nem hagyhatják figyelmen kívül a környező kereszteződések problémáit sem, hiszen például baleseti gócpont a volt Égő Arany előtti rész, illetve az Oskola és Somogyi utca találkozása. Emellett át kell tekinteni a Deák Ferenc, a Vár és a Kelemen utca közlekedését.