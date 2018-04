Újrázik mindkét szegedi országgyűlési képviselő - Átvették megbízóleveleiket a honatyák

A két egyéniben mandátumot szerzett képviselő folytatja eddigi munkáját. Fotó: Frank Yvette

Ne a pártjukat képviseljék Szegeden, hanem a várost és lakosait az új Országgyűlésben – ezt kérte Szeged két újraválasztott parlamenti képviselőjétől Botka László polgármester megbízóleveleik átadásakor.Tomasovszky Csilla, Csongrád megye 1-es számú Országos Egyéni Választási Bizottság (OEVB) elnöke arról tájékoztatott, hogy a körzetben a 84 ezer 6 választásra jogosult közül 58 ezer 960 állampolgár adott le érvényes szavazatot. A körzetben a legtöbb szavazatot az MSZP-Párbeszéd jelöltje, Szabó Sándor kapta, rá összesen 25 ezer 748 ember voksolt. A 2-es OEVB nevében Eszik Imre is eredményesnek nyilvánította az április 8-i parlamenti választást, s elmondta, a 2-es körzetben a 87 ezer 474 szavazati joggal rendelkező választópolgár közül 61 ezer 280-an adtak le érvényes voksot. A legtöbben a Fidesz-KDNP jelöltjét, B. Nagy Lászlót támogatták, rá összesen 27 ezer 344 ember voksolt.Szabó Sándor lapunknak azt mondta, a következő parlamenti ciklusban is a szegediek képviseletét tartja legfőbb feladatának. – Négy évvel ezelőtt is kétharmados többsége volt a Fidesz-KDNP-nek, azt gondolom, azokat az eszközöket kell használnia az ellenzéknek, mint eddig, így például a kérdéseket és interpellációkat. Ezekkel a lehetőségekkel élni fogunk – fogalmazott.Az új kormányzati struktúra kialakítása után dől el, hogy mely bizottságban vagy más területen kapnak plusz feladatot az egyes képviselők, amivel kapcsolatban B. Nagy László azt hangsúlyozta, mint eddig is, a jövőben is készen áll a munkára. – A kormánypártok kétharmados felhatalmazása sok lehetőséget rejt magában, gondoljunk csak a törvényalkotásra, mely területen bizony van feladat – jegyezte meg az újraválasztott képviselő.