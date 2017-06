Újszegeddel folytatjuk a számonkérést: jövőre indul a ligetberuházás, tornacsarnokot kap a Gregor

Hamarosan elindul a Lövölde úti járdaépítés. Az első ütemben a Tisza-töltéstől a füvészkertig, a másodikban a botanikus kerttől Szőregig. Vizsgálják egy buszforduló kialakítását is a 70-esnek. Az utcán élők közül sokan nem tudják, hogy a járdaépítés után hol tudnak majd parkolni a házuk előtt.

Fotó: Karnok Csaba

– Hamarosan elkezdődhet a Fő fasori víztorony közelébe tervezett komplex közösségi tér kialakítása – mondta Joób Márton (MSZP). Újszeged önkormányzati képviselőjét kérdeztük arról, hogy milyen beruházások valósultak meg vagy állnak küszöbön körzetében, amikről másfél éve már szót ejtett lapunk Fogadóóráján. A legtöbben akkor egy játszóteret hiányoltak a városrészből.– A közösségi térre játszótér, sportpálya és pihenőpark épül majd. A tervezés lezárult, most a kivitelezési engedélyek beszerzésénél tartunk – mondta a képviselő. A Sarló utca Holt-Maros felőli részének aszfaltozása megtörtént, ehhez kapcsolódóan a felszíni csapadékvíz elvezetését is kialakították az utcában. Szó volt arról, hogy Újszegeden hulladékudvart alakítanak ki valahol.

A Hargitai utcában levő szelektív szemétgyűjtő környékét az elmúlt időszakban sűrűbben ellenőrizték az újszegedi polgárőrök. Kevesebb az illegális szemét (ahogy képünkön is látható), de még nem oldódott meg teljesen a probléma. A tervek szerint bekamarázzák a kukák környékét. Fotó: Karnok Csaba

– Az újszegediek többsége közvetlen környezetében nem szeretne látni hulladéklerakót, de ez már egyébként sem tartozik önkormányzati hatáskörbe – közölte Joób Márton. A Holt-Maros melletti szemetelésre és felelőtlen kutyasétáltatásra is többen panaszkodtak. A képviselő azt mondta: több szemeteskuka kihelyezéséről rendelkezett a környéken.– Jövőre elindul a ligetberuházás. Ennek részeként két futókört alakítanak ki. Az egyik egy 1500 méteres rekortán-, a másik egy 1000 méteres aszfaltos pálya lesz – magyarázta Joób Márton. Felmerült, hogy az úgynevezett Madártelepet alakítsák át lakó-pihenő övezetté.

– Az elmúlt időszakban az ezekben az utcákban élőktől inkább az utakkal és a zöldnövényzettel kapcsolatos problémák futottak be hozzám. Ezeket a kéréseket megoldottuk – közölte az önkormányzati képviselő. A Gregor általános iskola sportcsarnokával kapcsolatban közgyűlési döntés született a beruházáshoz kapcsolódó önrész biztosításáról. Jelenleg a kivitelezési terveket készítik, a tervezővel a város már le is szerződött.A beépítés miatt szükséges lesz az iskola és az óvoda területének az összevonása. A teljes beruházás 400 millió forintból valósul meg. A körzetben az elmúlt másfél évben 60 millió forintot fordítottak utak javítására, és 10 millió forintot járdafelújításra. Öt fedett buszvárót hoztak létre padokkal 15 millió forintból. A Fő fasori óvoda egyik vizesblokkját felújították, és további újításokat is terveznek az épületben.Joób Mártont a körzetében élők bármilyen kérdésükkel a joobmarton@gmail.com e-mail-címen kereshetik.