Újszegeden ide pedig még mindig tilos behajtani - fotó

Ez most már inkább emléktábla. Fotó: Török János

Akkoriban még azt is sokan tudhatták az utcában, ki volt Wallisch Kálmán. (129 éve született Lugoson. Teljes nevén Wallisch Kálmán Adolf József a lexikon szerint 1905-ben lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1915. január 3-án kötött házasságot Szegeden, az őszirózsás forradalom idején a szociáldemokraták szegedi titkára, a Tanácsköztársaság alatt a helyi direktórium és az úgynevezett forradalmi törvényszék tagja volt, majd emigrált. 1934 tavaszán az osztrák munkásmozgalomban vett részt, fegyveres harcot irányított. Az osztrák hatóságok elfogták és kivégezték. Eredetileg kőműves volt.)Azt nem tudjuk, van-e még értelme ennek a tiltásnak. Az biztos, hogy a táblát így nehéz komolyan venni – tavasztól őszig észrevenni is, a fa miatt.