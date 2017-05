Ukrajnában is toboroznak: külföldiekkel enyhítenék a munkaerőhiányt a megyében

Országosan panaszkodnak

Jöjjenek az ukránok, a kábelgyárba! Van, aki inkább a közfoglalkoztatást választja Kisteleken.

Fotó: Török János

–Tizenhárom évet húztam le a kábelgyárban, de nagyon húzós volt – magyarázza egy két éve a közfoglalkoztatásban elhelyezkedett háromgyermekes asszony Kisteleken. A nők a virágágyásokban hajladoznak, szedik le az elvirágzott részeket. Az ápolónő végzettségű Viktória nem hallott még arról, hogy ukrán állampolgárokat vettek volna fel a helyi üzemekbe, de szerinte biztosan sok külföldi kapva kap az alkalmon, mert például Ukrajnában is sokkal kevesebbet kereshetnek a dolgozók, mint Magyarországon.a cégek, hogy nincs elegendő szakképzett munkaerő, így lasszóval kell fogni a munkásokat. Kisteleken, ahogy lapunkban is megírtuk, a külföldi kézben levő kábelgyár is bővítette a kapacitását, de munkaerőt csak nehezen találtak, akkor cikkünkben azt írtuk, hogy 25 jelentkezőből egy-két jelentkező felelt meg a feltételeknek.

Alkalmi munkából összejön a megélhetés

Huszár Antal bútorpakolásból és krumpliszedésből tartja el magát.

Fotó: Török János

– Hetente-kéthetente megy a haverom kamionnal Olaszországba – magyarázza Huszár Antal azt, hogy miből tartja fenn magát. – Én csak kísérő vagyok, bútorokat szállítunk külföldről az ország minden tájára, de el szoktam menni krumplit szedni is, most is onnan jövök – az 56 éves férfi mutatja, hogy még a munkásnadrág van rajta, hamarosan megy átöltözni. Viktóriához hasonlóan ő is dolgozott valaha a kábelgyárban, az elmúlt években is volt felvételen, de nem sikerült bent maradnia a cégnél.– Már olyan számítógépes világ van, a próbaidő leteltével elbúcsúztunk egymástól – meséli el Antal a rövid munkaviszonyát.

Kizsigerelik a dolgozókat

Orvos és mérnök is jönne Ukrajnából

– Nagyon kell hajtani – ezt a közfoglalkoztatottként dolgozó Viktória meséli. – Vannak ismerőseim, tizenkét órában dolgoznak, heti négynapos a munkahét, de azzal, hogy a maradék napokban is elrendelhetik a munkát – a 44 éves nő is, bár ápolónő végzettségű, 13 évet ledolgozott a kábelgyárban, de már nem vállalná. – Ez a pénz nagyon kevés, amit itt kapunk, de biztos – magyarázza, hogy miért is marad inkább közmunkás. – Jöjjenek az ukránok – teszi hozzá a nő.– Betanított fizikai munkára is jelentkezett már ukrajnai irodánkban orvos, mérnök és pénzügyi szakember is – tudtuk meg Varga Dávidtól, a HSA munkaközvetítő cég szegedi vezetőjétől. Az Ungváron, Beregszászon és Kijevben is irodákat működtető cég jelenleg azt méri fel, hogy egyáltalán van-e igény a harmadik országokból érkező, képzett munkaerőre, ezért tartottak fórumokat a közelmúltban Kisteleken és Szegeden is. A toborzócég nemcsak az álláskeresésben segít a többnyire angolul jól beszélő munkavállalóknak, de a szükséges papírok beszerzésében is, sőt szállást is biztosítanak, valamint havonta egyszer egy hazalátogatást is finanszíroznak az ukrán munkásoknak.