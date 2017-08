Üllés reménye a táncos focista

Pár nap eltéréssel kapta meg Sári Bálint az Üllés reménysége és az Év táncosa elismerést.

– Hatalmas meglepetés volt, hogy a tanáraim ajánlása után én nyertem el az Üllés reménysége díjat. Nem én voltam az osztályelső, négyes és ötös jegyeim voltak, de nagyon sok minden érdekel – a 15 éves Sári Bálint József még nyár elején nyerte el a megtisztelő díjat, amit hagyományteremtő szándékkal alapított a vállalkozók és értelmiségiek helyi egyesülete. Az elismeréssel 50 ezer forint jutalom is járt.

A tánc és az informatika mellett a lasztival is jó barátságban van Sári Bálint József. Fotók: Kuklis István

– Az összeg jó része még megvan, hiszen néhány nap múlva kezdem a középiskolát Szegeden. A Dérybe járok majd, az Üllés és Szeged közötti napi utazásra tettem félre egy nagyobb összeget. Hét éve táncolok a Fonó Néptáncegyüttesben, amellyel egy nemzetközi fesztiválon vettünk részt idén nyáron Portugáliában. A díj másik része erre ment el – mondta. Bálint az Üllés reménysége díj átvétele után néhány nappal Az év táncosa díjat is átvehette Üllésen.A fiatalt kezdetben az alaptantárgyak érdekelték, de ma már az informatika és a programozás érdekli a legjobban– ilyen tagozatos osztályban is kezdi el a tanulást a középiskolában. Bálint jó focista is, de mára a néptánccal tölt el több időt – a laszti hajkurászása hobbi maradt. – A néptáncfesztiválon minden részt vevő nemzet alkotott egy focicsapatot, és helyben rendeztünk egy tornát. Játszottunk a brazilok ellen is, a végén a harmadik–negyedik helyen végeztünk – közölte a fiatalember.

Bálint azt mondta, hogy igen pörgősen telt el neki az idei nyár, jó lenne még pár hetet pihenni iskolakezdés előtt, de várja is már a találkozást az új osztálytársakkal. A szünidő utolsó óráit még néptáncolással tölti, de segít majd szüleinek is a családi gazdaságban – zöldhagymát termesztenek földjeiken.– Szeretnék hamarosan valami küzdősportot is kipróbálni, és a profi gördeszkázás is érdekel. Ha valamibe belekezdek, azt szeretem komolyan csinálni. Megpróbálok még felelősségteljesebb lenni, hogy a jövőben is megfeleljek a település reménysége díjnak – közölte.