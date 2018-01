Üllésnek továbbra sincs szüksége hitelre

– Ahogy eddig, idén sem kellett hitelt felvennie Üllésnek, szoros gazdálkodással, de így is működött a település – mondta lapunknak a község polgármestere. Nagy Attila Gyula azt is elárulta, hogy idén nyertek 112 millió forintot, amit fejlesztésekre fordítanak, de ezen kívül is akad bőven pályázati forrás.



A pénz már a település számláján van, most a közbeszerzési pályázatok kiírása következik – tette hozzá a község első embere.



Rövidesen megújulhat az egészségház, de fejlesztik az iskolát is. Az iskolának például egy hőszivattyút is vesznek, megújítják az épület fűtésrendszerét. Az egészségházban pedig minden háziorvos és a fogorvos is kap két helyiséget, és a tanácsadói épületrész is megújul.



De lesz csapadékelvezető csatorna, egy szabadtéri, fedett szabadidő- és sportparkot pedig már használnak is a helyiek, de ennek a hivatalos átadására még nem volt idő, majd talán 2018-ban – mondta Nagy Attila Gyula, aki beszélt arról is, hogy a temetőt is korszerűsítik, új kerékpárutakat is építenek és felújítanak majd.



– Ezenkívül községünkben a Dél-Alföld mélyen gyökerező népművészeti hagyományainak ápolása helyi mester és amatőr alkotóink keze nyomán ma is folyik – fogalmazott a polgármester.