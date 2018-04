Ultisok csaptak össze a Kék Csillagban - fotók

– Miután megjelent a cikk, hárman jöttek be a kocsmába, hogy ők is szívesen ultiznának – újságolta az örömhírt Tímár László , akivel még április közepén találkoztunk a a szegedi Kölcsey utcai Fröccskocsmában, ahol rendszeresen tréningeznek a szegedi ultisok.Vasárnap azért találkoztunk a szegedi fiatalemberrel az Olajbányász téri Kék Csillagban, mert ott rendezték meg a Ulti Liga Kártyaklub Egyesület második selejtező hétvégéjét. Mint megírtuk, aki a 25 Ultiliga Lokál Kupából egyet megnyer, vagy három városi selejtezőn a legjobb 52 játékos közé kerül, továbbjut a júniusi budapesti döntőbe, ahol 5 millió forint össznyereményt osztanak szét a legjobb 9 játékos között. A versenyt az Ultiliga Kártya Klub Egyesület szervezi és rendezi.– 15-20 éve egyetemistaként rendszeresen ultiztam, de szétszéledt a társaság. Amikor láttam a, akkor kaptam megint kedvet hozzá, nem sokat gondolkodtam, eljöttem a versenyre. Hallottam, hogy hozzám hasonlóan többen a cikk hatására jelentkeztek – mondta Márkus Gábor. A szegedi fiatalember örömtelinek nevezte, hogy a póker árnyékából végre kicsit kilépett az ulti. És, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó ultijátékos legyen? – Mivel szinte végtelen a kombinációk száma, ezért rutin és gyors alkalmazkodó-képesség.– Az első forduló hivatalosan elindult, most! – kiáltotta el magát Vági Péter szervező és bíró, majd tíz óra előtt nem sokkal kezdetét vette az első 45 perces kör, amit 18 óráig folytattak. Megtudtuk, Varga Pál, a szombati vásárhelyi verseny győztese is eljött a szegedi erőpróbára. – Egy új lebonyolítási rendszert vezettünk be, ezért 45 perces egy kör. Az elszámolási mód is más – magyarázta a szervező, akitől megtudtuk, összesen 44 versenyző érkezett, közülük hárman képviselték a gyengébbik nemet.– Az a célunk, hogy az ultit a bridzshez hasonlóan fogadják el szellemi sportként, illetve szeretnénk, ha minél több fiatal ismerkedne meg ezzel a játékkal. Erre egy oktatási módszert is kialakítottunk, ami már működik egy budapesti általános iskolában – tette hozzá Vági.