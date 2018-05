Uniós forrásból 24 kilométernyi Csongrád megyei szakasz újul meg - Nyolc helyen építenek utat

– Az első szakaszban 950, míg a másodikban 917 millió forintot költünk a kivitelezésre, összességében 24,3 kilométernyi hosszon újul megye 8 megyei útszakasz, és egy körforgalmat is létesítünk – tájékoztatott Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád megyei igazgatója. Csütörtöki szegedi sajtótájékoztatóján elmondta, a megyei közgyűléssel már tavaly megkezdték az egyeztetéseket arról, hogy a rendelkezésre álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból mely szakaszok rekonstrukciója valósuljon meg.



A Dóc és Balástya közötti útszakaszon, valamint Mórahalom belterületén már megkezdődtek a munkák, előbbire 140, utóbbira csaknem 310 millió forintot fordítanak. Május közepén a Sándorfalva és Zsombó közötti szakasz munkaterületét adják át, júliusban pedig a Szegváron a bekötő út helyrehozatala kezdődik meg. A második pályázati körre három útszakasz jut: a csanyteleki, baksi és a Szegvár belterületét érintő utak esetében még tart a közbeszerzési eljárás.



Hunkó József kiemelte, egyik helyszínen sem szélesítik a meglévő szakaszokat, arra ugyanis nem jut forrás, ám mindenütt megújítják a buszmegállókat, szükség esetén pedig cserélik a KRESZ-táblákat is. A fejlesztések által érintett Natura 2000 területeknél – így például Dóc és Baks térségében – az árkok és a növényzet rendezése ősz végén várható.



A Csongrád megye 58 településének járó TOP-os források 6 százalékát költik útfejlesztésekre. Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke megjegyezte, ennek többszörösét is érdemes lenne erre a célra fordítani, de 1,86 milliárd forintból kellett gazdálkodniuk. Igyekeztek a szakaszok műszaki állapota, valamint stratégiai fontossága alapján választani, ezért is újul meg például baksi komphoz vezető út, ami a közgyűlési elnök szerint egy köldökzsinór az egész térség számára.



A Csongrád megyei TOP-os útépítések az ütemterv szerint idén befejeződnek mind a nyolc helyszínen.