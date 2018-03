Ünnepel a megye, és valószínűleg elázni se fogunk

Nem áznak el az ünneplők



Ma többször megnövekszik a felhőzet, és gyenge, szemerkélő esőre is számíthatunk Szegeden – tájékoztatta lapunkat az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőmérséklet is visszaesik, 13-14 fokot mérhetünk, akárcsak a nemzeti ünnepen. Csütörtökön a rövidebb napos időszakokat felhős periódusok váltják, de csapadék nem valószínű.

A megyei önkormányzat és a kormányhivatal ma koszorúzással, kiállítással és Nemzeti esttel tiszteleg a történelmi esemény hősei és a jelenkor kiválóságai előtt. A Móra-múzeum mellett, Klauzál Gábor szobránál B. Nagy László országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet ma 15 órakor, majd 17 órától a Nemzeti esten a megye elismeréseit adják át. Szegeden a városi díszünnepségnek a Klauzál tér ad otthont: csütörtök délelőtt 11 órakor a Kossuth-szobornál Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. A településrészeken már ma megkezdődnek az ünnepi programok, Petőfitelepen, Szőregen és Tápén is várják a lakosokat, míg csütörtökön Kiskundorozsmán és Gyálaréten emlékeznek a 170 évvel ezelőtti eseményekre. A családokat a Móra-múzeum kiállítóhelyeire invitálják a nemzeti ünnepen, óriás-huszárszínező és kézműves-foglalkozások lesznek a kicsiknek, ajándék tárlatvezetések pedig a felnőtteknek.Hódmezővásárhelyen 15-én 9 órakor kezdődik a városi ünnepség a Petőfi-szobornál, majd a Kossuth-szoborhoz várják a lakosokat, 10.30-tól pedig díszközgyűlést tartanak. Szentesen zászlófelvonással kezdődik az ünnepség csütörtökön 10 órakor: átadják a Szentes Városért Emlékérmet és díszpolgári címet is adományoznak. Csongrádon is holnap 10 órakor kezdődik a megemlékezés. Makó egy hétig ünnepel, 15-én délelőtt 9 órakor kezdődnek a programok.