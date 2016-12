Ünnepeltek a Gemmában - jövőre már a szállításban is tudnak segíteni a családoknak

Péntek Imréné igazgató köszöntőbeszédében elmondta, egy éve költöztek a Bakay Nándor utcai épületbe, sok segítő szándékú embernek köszönhetően mostanra befejeződött az első emelet felújítása, és már a másodikon dolgoznak.Az intézmény karácsonyi ajándékként kapta, hogy beindulhat a támogató szolgálat is: jövő tanévtől a szállításban is tudnak majd segíteni a családoknak. Már csak egy álom marad tehát, ami megvalósításra vár: egy bentlakásos intézmény kialakítása. Az ünnepségen jelen volt Juhász Tünde kormánymegbízott, aki úgy fogalmazott: a jóakarat csodákat teremt ott, ahol szükség van rá, egyúttal felajánlotta jövőbeli támogatását is a Gemmának.Az ünnepi műsort a fejlesztőiskola, az általános és szakiskola diákjai, illetve a nappali intézmény ellátottjai adták. Pedagógusaik segítségével verseltek, énekeltek, illetve egy jelmezes mesejátékot és egy betlehemes műsort is előadtak. Minden fiatal ajándékot kapott az előadása végén.