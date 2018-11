Ünnepi fényruhát öltött Szeged - tízéves kislány kapcsolta fel a díszkivilágítást, járnak már a fényvillamosok is

A tízesztendős Szoboszlai Emma Róza volt az a szerencsés, aki Patik Eszterrel pénteken délután a meghirdetett időpont után 20 perccel felkapcsolhatta a csodaszarvas és egyben a város ünnepi díszkivilágítását a Dugonics téren. – Nagyon izgulok, csak tegnap tudtam meg, hogy én nyomhatom meg a piros gombot, amely felkapcsolja a fényeket – magyarázta a kislány, aki azt is elárulta nekünk, hogy karácsonyra japán édességekből álló csomagot kért.A karácsonyi fényárba borult belvárosban három helyszínen várják az érdeklődőket. A forraltbor- és kürtőskalács-illatba burkolózó Dugonics téren megpihenhetünk és a fényszarvassal fotózkodhatunk. A Dóm téren kézművesek kínálják portékáikat, a gyerekeket pedig a szalmalabirintus és a Mesés Kastély várja a jégpálya mellett, míg a Széchenyi téren mintegy félszáz árus klasszikus karácsonyi vásárba invitál.A bazári forgatagban a szilikon mobiltelefontoktól a karácsonyfadíszeken át a ruhákig mindenféle ajándék közül válogathatnak az arra járók, és persze felülhetnek a 38 méter magasba repítő óriáskerékre is.

A szegedi advent idei újdonságainak kipróbálásáért azonban mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk: a Dóm téri jégpályát a felnőttek 1000, a gyerekek 800 forintért használhatják, a Széchenyi téri óriáskerékre pedig 1800 forintért szállhatnak fel a felnőttek, a gyerekek és nyugdíjasok pedig 1500-ért lehetnek részesei a néhány perces, belváros fölé repítő utazásnak. A családi jegy az előbbi helyszínen 3000, utóbbin 5500 forint.

A Szegedi Karácsonyi Hetek első hétvégéjén a családokat is várják a Dóm térre, szombaton megnyit a Kastély Mozi és a Manó ajándékkészítő műhely is, 16 órától pedig Jégvarázs Show-t tartanak, azaz jégszobrász-workshop és jégfaragó verseny lesz mindkét nap.A díszkivilágítás felkapcsolásakor a fényvillamosok és az adventi trolibusz is forgalomba állt, a járatokat az SZKT honlapján élőben is követhetik az érdeklődők: