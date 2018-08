Ünnepi menetrend - korlátozásokkal: szakaszosan zárják majd le Szegeden a Belvárosi hidat

MÁV-kedvezmények a hosszú hétvégén



A MÁV tájékoztatása szerint augusztus 19-én az ünnepnapi, 20-án a vasárnapi, 21-én, kedden már a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A társaság azt javasolja, hogy előre váltsanak jegyet az utasok, akár a jegypénztáraknál, online vagy néhány kattintással a Vonatinfó mobilalkalmazáson keresztül. Ezen két jegytípus esetében kedvezményt is kaphatnak az utasok, így akár 20 százalékot is spórolhatnak. A hosszú hétvégén is érvényben lesznek a szokásos kedvezmények, továbbá a 26 éven aluli, de diákigazolvánnyal nem rendelkező fiatalok augusztus 20-án éjfélig vehetik igénybe a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet.

Az ünnepi rendezvényekhez kapcsolódóan ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Szeged belvárosában hétfőn. A városi ünnepség miatt augusztus 20-án 10 és 11 óra között a városháza előtti, a Károlyi Mihály és a Kiss Ernő utca közötti útszakaszt lezárják. Aznap este a tűzijáték előtt a rendőrök szakaszosan zárják le a Belvárosi hidat: 20 óra 40 perctől a gépjárműforgalom, 20 óra 50 perctől pedig a tömegközlekedés elől. A forgalomkorlátozás 21 óra 30 percig tart.A Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) augusztus 20-án valamennyi trolibusz- és villamosvonalán munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekedteti járműveit. Amíg a tűzijáték miatt lezárják a Belvárosi hidat, az 5-ös trolik terelőútvonalon közlekednek. A tűzijáték végén pedig sűrítőjáratokat indítanak a Széchenyi tér, Kelemen utca megállóhelyről az 5-ös, 19-es összevont járatokon Makkosházra való betéréssel Körtöltés végállomás irányába, valamint a múzeum megállóhelyről 19-es troli indul a Víztorony tér felé., s mivel aznap az Auchan zárva tart, a 72-es jelzésű autóbuszvonal járatai is másként közlekednek, az ingyenes járatot pedig nem indítják.