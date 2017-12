Ünnepi tökély

– Nagyon nehéz kérdés – kezdi. – Valószínűleg a nők erős fészekrakó ösztönével van összefüggésben a dolog. Általában mi felelünk az otthon melegéért, ami karácsonykor különösen fontos – folytatja, és hozzáteszi, ő maga is az a típus, aki nem tudja ilyenkor otthagyni a polcokon a századik díszt, gyertyát vagy ajándéktárgyat sem, hiszen már beleszeretett.



– Ha valakiben megvan ez a tökéletességre való igény, akkor karácsonykor biztosan kicsúcsosodik! De én a várandósságaim utolsó hónapjaiban is így viselkedtem – avat be a kétgyermekes édesanya, és kikacsint a férfiak felé: ha még sosem karácsonyoztak együtt a párjukkal, de jön a baba, figyeljék, hogyan szépítgeti, rendezgeti a gyerekszobát és a kelengyét: ugyanezt tapasztalják majd a közös karácsonyokon is!



Hozzáteszi, nem kell azért megijedni, idővel mi, nők is belátjuk, hogy nem megy minden egyszerre, és megelégszünk a majdnem tökéletessel is.



– Tavaly már én is megelégedtem kétféle sütivel három helyett, és így is csodálatos volt az ünnep – fejezi be.