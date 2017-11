Űrbéli tájak a világ csodái: San Franciscótól a Yellowstone-ig barangoltunk Karancsi Zoltánnal

Ahol a western filmek születtek



Összesen 140 filmet forgatott John Ford a vadnyugat emblematikus, általa felfedezett tájának felhasználásával. A Monument Valley (Emlékmű völgy) pusztuló homokkősziklái alatt leggyakrabban John Wayne főszereplésével készültek az alkotások a némafilmektől a mai westernfilmekig.

A Golden Gate híd San Franciscóban. Fotó: Karancsi Zoltán

– Amikor innen lenéz az ember, az leírhatatlan érzés. Szavakkal nem lehet kifejezni, milyen gyönyörű! Alattad közel két kilométeres mélység tátong… A távolban a kőzetrétegek hihetetlen formagazdagsága és színkavalkádja varázsol el. Azt kívánom mindenkinek, hogy egyszer legyen alkalma átélni ezt az érzést!" – mondja Karancsi Zoltán a Grand Canyonról. Az SZTE JGYPK Földrajz és Ökoturisztikai Tanszékének vezetője, docense elmeséli, hogy egyik álma vált valóra, amikor észak-amerikai körutazásra indult, ahol saját szemével is láthatta a vadnyugat geológiai csodáit, leghíresebb városait, amelyekről már hosszú évek óta beszél óráin a diákjainak.Például, hogy Földünk legimpozánsabb kanyonja a Grand Canyon. A Colorado-fennsíkba bevésődő Colorado folyó hozta létre nagyjából 5 millió évvel ezelőtt. Olyan, mint egy geológiai képeskönyv. A kanyon pereme nagyjából 300 millió, a kanyon alsó részének kőzetei több milliárd évesek, a Föld őskorából származnak. A park területén navaho, hualapai, havasupai, és hopi indiánok élnek, akik ma már főként a turizmusiparban dolgoznak.

Együtt élnek a földrengésekkel

A fenséges Yosemite-völgy. Fotó: Karancsi Zoltán

Karancsi Zoltán érdekes történetei felcsigázzák az embert: legszívesebben repülőre ülne, hogy megnézhesse bolygónk legszebb nemzeti parkjait, természetvédelmi területeit.– San Franciscóban szállt le a repülőnk, innen indultunk a vadnyugat felfedezésére – avat be a kutató. Számos érdekességet tudunk meg tőle az Egyesült Államok egyik legélhetőbb és legsűrűbben lakott városáról. Például azt, hogy a 43 dombra épült településen az agglomerációval együtt 4 millióan élnek. Itt van a világ egyik legintenzívebb szeizmikus övezete. A város mellett húzódik a Szent András-törésvonal, amely mentén a földkéreg észak–nyugati irányba szinte folyamatosan mozog – vagyis évmilliók múlva az egész Kaliforniai-félsziget leszakad. Itt az emberek együtt élnek a rengésekkel. Az 1906-os volt a legnagyobb, amelyet követően tűzvész söpört végig a városon, ezért újjá kellett építeni. Azóta földrengésbiztos házakat emelnek.

A falmászók paradicsoma

Kibillent, pusztuló üledékes kőzetrétegek a Halál-völgyében. Fotó: Karancsi Zoltán

Az öböl bejáratánál fekszik a Golden Gate híd, amely 1937-ben épült, és a hídépítészetben az egyik etalon. Az eddigi legnagyobb földrengéseket és a 160 kilométer/órás széllökéseket is kibírja. Rajta 80 méter magasságban épült az útpálya, amely alatt az óceánjárók is átférnek. Különleges vörös színét a láthatóság miatt találták ki, hiszen a Csendes-óceán felől érkező hideg áramlatok miatt gyakran köd száll az öbölre.A világ első tömegközlekedési eszköze a San Franciscóhoz köthető különleges kábelvasút a turisták kedvéért még ma is működik. A köteleken húzott kábelvasútnak meg kell másznia a rendkívül meredek utcákat. Itt van egyébként a világ „leggörbébb" utcája is, a Lombard street, amelyen az autók mindössze 5 kilométer/óra sebességgel közlekedhetnek, ugyanakkor a városban itt találjuk a legdrágább ingatlanokat is. Érdekes felhőkarcolók tarkítják a várost, különálló kis szigeten az Alcatraz (a világ egykor legbiztonságosabb börtönszigete), ahol annak idején Al Capone is cellát „bérelt".

Felhőkarcoló méretű mamutfenyők

A Monument Valley ˝izzó˝ homokkősziklái. Fotó: Karancsi Zoltán

– A Sierra Nevada nyugati hegyvonulatán kezdődött el 1864-ben az amerikai természetvédelem története, amikor a 13 kilométer hosszú és 1,5 kilométer széles Yosemite-völgyet Abraham Lincoln védetté nyilvánította. Az egyik leglátványosabb gleccservölgy a világon, és jelenleg az USA leglátogatottabb területei közé tartozik az 1890-ben létrehozott Yosemite Nemzeti Park, amelynek neve indián eredetű szó – szürkemedvét jelent –, és geológiai érdekességek százait rejti. A park egyik jelképe az El Capitan nevű gránitszikla – amit a jég formázott. A tengerszint feletti magasságát tekintve, a 2300 méteres El Capitan szinte tökéletesen függőleges 1000 méteres fala jó idő esetén, a világ minden tájáról csalogatja a falmászókat – tudjuk meg Karancsi Zoltántól.A Sequoia Nemzeti Park Kalifornia szívében, a Yosemite déli szomszédságában egy elfeledett őserdőt rejt magában. Itt nem felhőkarcolók merednek az égbe, hanem hasonló méretű fák, és ezek még csak nem is földünk legmagasabb fái. Magasságban a szintén kaliforniai Redwood (vörösfenyő) viszi el az aranyérmet, 115 méteres magassággal. S bár az itt élő hegyi mamutfenyők alacsonyabbak északi testvéreiknél, jóval terebélyesebbek, és 2000-2700 évükkel mindenképpen tiszteletet érdemelnek.A park díszpéldánya a Shermann tábornok névre keresztelt óriás, amely 84 méteres magasságával és 11 méteres átmérőjével a Föld legnagyobb élő szervezete, amely folyamatosan növekszik.

Hőség a Halál völgyében

Egy yellowstone-i hévforrás színes kürtője. Fotó: Karancsi Zoltán

– Folytatjuk utunkat, leereszkedünk kelet felé az USA egyik legnagyobb – közel 14 ezer négyzetkilométeres – nemzeti parkjába, a Death Valley-be (Halál-völgy), amely a legszárazabb és legforróbb amerikai nemzeti park – mutat rá a szakember. – Itt található Észak-Amerika legalacsonyabb pontja, a Badwater (Rossz víz)-medence is, 86 méterrel a tengerszint alatt. A katlan mai formáját az utolsó jégkorszak alakította ki. Nevét 1849-ben, a kaliforniai aranyláz idején kapta mormon telepesektől, akik eltévedtek, és majdnem odavesztek a völgyben.– A Death Valley a Föld egyik legforróbb , száraz, sivatagos területe. Az éves csapadékmennyiség a völgyben kevesebb mint 50 milliméter, de volt olyan év, amikor egy csepp sem esett. 1913-ban 57,2 Celsius-fok nappali hőmérsékletet mértek.– A változatos geológiai múltjának köszönhetően különleges természeti képződményekben páratlanul gazdag. Gyönyörű sóvirágokat, sógombákat, sós-agyagos kúpokat láttunk. A Szaharát meghazudtoló homokdűnékben is gyönyörködhettünk. A tájon olvasni lehet azokat a természeti folyamatokat, amelyek létrehozták azt. Olyan, mint egy képeskönyv. Becsöppentünk egy divatfotózásba, hisz a művészeket is megihleti a holdbéli táj, majd később még egy alultáplált prérifarkassal is összefutottunk. – Rögtön a Gyalog kakukk rajzfilm jutott eszembe… – viccelődik a kutató.

Tüzes pokol a világ egyik legszebb tája

Grand Canyon. Fotó: Karancsi Zoltán

– Utazásunk végállomásaként a Yellowstone Nemzeti Parkban is látogatást tettünk. Még ma is működő szupervulkánja bármikor kitörhet, de a tudósok reménykednek benne, hogy minél távolabbra tolódik ez az esemény, hiszen az olyan lenne, mint egy nukleáris katasztrófa – figyelmeztet Karancsi Zoltán. Hozzáteszi: – Észak-Amerika területének jelentős része elpusztulna, az egész Földön éreznénk a szupervulkán hatását, hisz elképzelhetetlen mennyiségű törmelék kerülne az atmoszférába.

Erdőtüzek pusztítottak



Az 1872-ben életbe lépő természetvédelmi törvényben fogalmazták meg, hogy mi a nemzeti parkok funkciója: változatlan formában megőrizze az utókornak, amit a természet létrehozott, vagyis az ember nem avatkozhat be a természetes folyamatokba. A természet tudja a dolgát, ha például villámok következtében kigyullad az erdő, nem szabad eloltani a tüzet. Emiatt 1988-ban a közel 9 ezer négyzetkilométeres Yellowstone több mint fele leégett, mert sorozatos villámcsapásokból tűzvész kerekedett. Mire rájöttek úgy döntöttek, hogy be kellene avatkozni, már késő volt. Nagyon sok növény és állat elpusztult. Továbbá nem lehet építményeket létrehozni, hacsak nem a turizmus igényeit szolgálják. Szigorúan tilos az állatokat bántani és etetni. A törvényhozók túlbiztosítják magukat: még azt is odaírják a figyelmeztető táblákra, hogy pl. egy a mókustól milyen fertőző betegségeket lehet összeszedni, melyeket fotókkal is illusztráltak.

Az Egyesült Államok legelső, egyben egyik legnagyobb és talán a legszebb nemzeti parkjában több tízezer gejzír működik, ami a föld ilyen típusú utóvulkáni tevékenységeinek fele. Megszámlálhatatlan baktérium és alga faj élőhelye, amelyek a melegvíz-folyások és mészkő teraszok mentén gyönyörű színessé varázsolják a tájat.