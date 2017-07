Úszó hengerrel gyűjtötték az olajat a Tiszán Algyőnél - vizsgálódik a katasztrófavédelem

Olajterelés a Tiszán. Ez történik harmadfokú vízminőségi kárelhárítási fokozat idején. Fotó: Ativizig

– Csónakokkal és úszó terelőhengerrel gyűjtötték össze a víz felszínén lévő szennyeződést – magyarázta el Kozák Péter, az Ativizig igazgatója, hogyan dolgoztak a kollégái szerda délután és este a Tiszán. Szerdán megírtuk : horgászok értesítették lapunkat és a rendőrséget arról, hogy az algyői közúti és vasúti híd között két óra tájban parttól partig szivárványlik a folyó felszíne, és gázolajszag terjeng. Fél órával később már oszlott a trutyi és úszott lefelé, három órakor már az algyői csónakkikötőnél is érződött. A folyó felszínén nagy foltokban terült szét a filmszerű olaj. Onnan a hidakig másfél-két kilométer hosszan olyan szag terjengett, mintha egy lucskos műhelyben jártunk volna, nem a folyón. Kozák Péter tájékoztatása szerint az olajfelszedésre alkalmas hengerekkel a part felé terelték a filmszerű olajréteget, perlittel felitatták, kimerték. Összesen 40 kilogrammnyi lett az így összegyűjtött szennyezett anyag.

A vasúti híd Algyőnél tegnap. Csöpögni csöpög valami a vonatokból, de ez nem folyás. Fotó: Kuklis István

Ami nyilván az a része az olajnak, amit még megtaláltak. Az algyői csónakkikötőnél az őr azt mondta, tegnap reggel még a csónakok között szivárványos volt a víz. Ez 11 órakor már nem látszott. A szennyezés természetét jellemzi, hogy a mintegy öt kilométerrel lejjebb táborozó család este nem érzett olajszagot, és nem látott foltot a vízen. Igaz, ahol a sátruk áll, ott a folyó túloldalán halad a sodorvonal.A szennyeződés eredetéről szerda délután kétféle verziót is hallottunk. Horgászok szerint a vasúti híd lábánál álló úszóműről jött – ezt a rakodó cég cáfolta. Amiatt pedig a MÁV tiltakozott, hogy az első hivatalos tájékoztatás szerint a vasúti hídon veszteglő egyik vonatból folyhatott olaj. Az állami vasúttársaság kommunikációs igazgatósága kérdésünkre tegnap délelőtt azt írta, szakembereik minden körülményt megvizsgáltak. A szerdai balesetben érintett motorvonat gázolajtartálya, üzemanyagrendszere nem rongálódott, folyásra utaló nyomokat nem találtak. Ezekben a napokban sem volt üzemképtelen járművük itt, és a hídon sem állt vonat a baleset miatt. Tegnap pedig a hidászok is megnézték a hidat, és „a szemle során ők sem tapasztaltak semmiféle rendellenességet".

A hidat mi is megnéztük. Nagy olajfoltot tényleg nem láttunk. Az nyilván a normális üzemmenet velejárója, hogy a sínek mellett két oldalt olajfoltok sora látszik. Ezek nagysága a húszforintostól a tenyérnyi nagyságúig változik.A katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági eljárást indított az ügyben. Tegnap is megnézték a környéket. Tanúkat fognak meghallgatni, így remélhetőleg kiderül, mi történt.– Az olaj szétterül a felszínen, lezárja a felületi hártyát, amely több élőlényközösség otthona. Ilyenkor megszűnik az anyagforgalom a víz és a levegő között, ami a többi élőlény életébe is beleszól – halljuk Szalma Elemér biológustól, a Tisza élővilágának kutatójától. – Az sajnos természetes Magyarországon, hogy senki sem vállalta, ő tette volna. Pedig ez környezetkárosítás. Sorsszerű, hogy mindez a vizes világbajnokság idején zajlik. Így vállalunk felelősséget a vizeinkért, amelyekre olyan büszkék vagyunk.