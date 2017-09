Utánanéztünk, és hamar megoldódott Éva nyugdíjügye - két külföldön ledolgozott évvel volt gond

– Mi lett volna, ha nem fordulok az újsághoz? És mi történik azokkal, akiknek nincs társuk, vagy tartalékuk arra az időre, amíg nem kapnak ellátást? – kérdezte Éva.

– Minden rendben van. Visszamenőleg is kifizették a pénzemet négy és fél hónapra. Köszönöm mindenkinek! – mondja derűsen Bacsa Andrásné Éva. Fotó: Karnok Csaba

– Örülök, boldog vagyok. A bánásmód zavart leginkább; nem vagyok kabát, amit hónapokra szekrénybe lehet akasztani, és nincs vele gond – mondta a szegedi Bacsa Andrásné Éva. A friss nyugdíjas asszony elmesélte, hogy négy és fél hónapos kálváriája véget ért, amit a nyugdíja folyósításának kapcsán kellett elszenvednie.Megírtuk: az asszony egyetlen munkahelyen, az egyetemen dolgozott 1975 óta (2017. augusztus 15.: Április óta vár a nyugdíjára Éva ). Két évet azonban fizetés nélküli szabadságon töltött, mert a férjével kint dolgoztak Írországban – ez okozta a problémát. Hiába számoltatta ki ugyanis két éve a nyugdíjbiztosítónál, mennyi lesz a járandósága a 42 ledolgozott év után. Hiába adta be az összes itthoni és külföldi papírját az ügyintézéshez. Április 20-án nyugdíjba ment, de egy fillér ellátást sem látott azóta. Emiatt szinte az összes tartalékukat felélték a férjével. A nyugdíjas asszonyt legalább ennyire aggasztotta, hogy a tb-je sem működött. A háziorvosa is figyelmeztette erre, és a klinikán is szóltak neki, ahová rendszeresen jár vizsgálatokra.

Éva ügyéről – személyes adatok miatt a meghatalmazásával – érdeklődtünk az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál. Egyik sem válaszolt arra, hogyan lehetne felgyorsítani a hasonló nyugdíjügyintézést.

A fővárosi kormányhivatal mindössze annyit közölt, hogy olvasónk nyugdíjának megállapítása folyamatban van, és a határidők betartása mellett négy napon belül postázzák a határozatot Bacsa Andrásnénak. Így is lett. Megjelent a cikkünk, és pár napra rá Éva megkapta a hivatal értesítését a nyugdíjáról.