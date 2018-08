Utat tör magának a frissesség - fotó

Még a betonból is kinőtt a frissességet hozó borsmenta. Fotó: Sóti Judit

Előző megunta ezt az „agressziót", és úgy vélte, kiirtotta a bárhova, bármeddig terjeszkedő (egyébként tea-)növényt. De még ez sem volt elég. A társasház erkélyén nemhogy kinőtt a földből, szinte bokorrá vált. Aztán megesett rajta a kolléga szíve: ha már utat tört magának a természet, e makacs kis túlélő, hagyta, hadd virágozzék.Bocsánatosak ezek a tettek, ha arra gondolunk, a borsmenta emésztési zavaroknál, felfúvódásnál, epegyulladásnál, menstruációs zavaroknál is kedvező hatású. És persze csak úgy is jólesik: a hőségben teája még forrón is felfrissít, letépett levele a hideg limonádékat pedig szinte mannává változtatja.Mielőtt kertünkbe vagy balkonunkra költöztetnénk, jegyezzük meg: szinte kiirthatatlan évelő, amely nem bírja a közvetlen lakótársakat.