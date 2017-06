Útban van a főbejárat a szegedi nagypostán

És ha a második akadályon, a nehezen nyíló lengőajtón is sikerül túljutnia Rebekának Bencével, megérdemelten intézheti ügyeit.

Ketten végül felcipelték a kisfiukat, Attila Milánt és a frissen vásárolt bőröndöt. Hasonlóan járt Terhes Rebeka Bencével. Náluk is elkélt a segítség, hogy bejussanak a Széchenyi téri ügyfélszolgálatra.A kismamák, az idősek és a mozgáskorlátozottak helyzetét pár hete az is nehezíti, hogy a nagyposta Híd utcai oldaláról – ahová legalább rámpán lehetett bejutni – átkerült az utalványkifizetés a főbejárathoz. Hátul csak a levél- és csomagátvétel maradt, nyilván azért, mert szűkös volt a hely, amióta a csomagfeladást beköltöztették a szomszédos helyiségből. Mi is megírtuk , hogy hosszú tömött sorokban várakoztak a háborgó ügyfelek. Akkor érdeklődésünkre a Magyar Posta azt válaszolta, hogy előzetes kalkulációik szerint az ügyféltér mérete megfelelő. A lényeg, hogy léptek. A főbejáraton viszont csak a jó erőben lévő ügyfelek jutnak be.

Újabb kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy szolgáltatásaikat az épület adottságainak megfelelően osztották el. A Széchenyi tér felőli főbejárat műemlék épületben található, ahol az akadálymentes közlekedést biztosító rámpa kialakítását nem engedélyezik. Mozgásukban korlátozott ügyfeleiknek a Híd utca felőli, akadálymentesített bejáratot javasolják, ahol igény esetén minden szolgáltatással állnak az ügyfelek rendelkezésére.Vagyis van megoldás, csak senki nem tud róla. Javaslatunk: a főbejárathoz írják is ki, hogy van ilyen lehetőség. Akkor nem csak az újságból tudnák az ügyfelek.