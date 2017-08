Utolsó interjúnkkal búcsúzunk Makk Károlytól - Irónia nélkül nincs hiteles politika

Névjegy



Makk Károly Berettyóújfaluban született 1925. december 23-án. Édesapja Makk Kálmán mozigépész révén nemcsak a mozi szó szerinti közelsége adatott meg neki gyermekkorában, hanem érettségi után egy gyakornoki állás is a budapesti Hunnia Filmgyárban. Tanul a Pázmány Péter Tudományegyetem művészettörténet-filozófia-esztétika szakán, a debreceni egyetemen, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskola filmrendező szakán. Első játékfilmje, a Liliomfi a kor (1954) egyik legnézettebb filmje lett. Népszerű alkotása még a A 9-es kórterem, a Ház a sziklák alatt, Az utolsó előtti ember, a Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?, a Szerelem, a Fűre lépni szabad, a Mese a 12 találatról vagy az Egymásra nézve. Olyan jeles színészekkel dolgozott együtt, mint Dajka Margit, Darvas Lili, Törőcsik Mari, Pécsi Sándor, Darvas Iván. 2017. augusztus 30-án hunyt el. Részletes életrajzát megtalálják itt

Élet kell

– Írtam egy könyvet, és tárgyalunk most arról, hogy írok még egyet – ez a munka vár rám, próbálgatom most magamat. Emellett van egy politikailag kényes filmtervem is. Igaz ebben nem látok lehetőséget, magasabb körök még most is nehezen bírják el, hogy irónia szülessen, pedig anélkül nincs igazi, hiteles politika. Garas Dezső és Törőcsik Mari játszották volna benne a főszerepeket, ha Dezső nem hal meg. Ez régebbi ötlet, de színész és jó színész mindig van. A könyvet viszont úgy írom meg, ahogy akarom, nem dumálhatnak bele. Még az is felmerült, hogy ebben lehetnének régi emlékek, beleférne elmesélni például, hogy kerültünk a feleségemmel Tissen-Bornemissza Francesca és Habsburg Károly esküvőjére.– A két téma jól megfér egymás mellett, de nem akarok belemenni az Andy Vajna-ügybe. Mi, filmrendezők évekkel ezelőtt (eredetileg 6–8-an, majd 12-en) alakítottunk egy asztaltársaságot, és kidolgoztunk egy tervet, egy jó struktúrát. Ezt mi minden választás után odaadtuk az új minisztériumnak, de nem valósult meg. Nincs ma élő magyar vagy külföldi producer, aki befektetne egy leendő filmbe, mert úgysem jön az a pénz vissza, 9 millió magyarból nem tud elég ember elmenni a moziba. Emellett Európában egyedülálló, hogy a hazánkban bemutatott filmek 98 százaléka amerikai – a lengyeleknél ez az arány 50 százalék. Rendetlenség van, így állunk most: kevés amerikai jellegű hazai film vonzza a közönséget. Élet kell egy filmbe, de nekik nincs ehhez adottságuk, receptjeik vannak. Most mégis elindult egy folyamat, olyan filmrendezők, kollégák kaptak lehetőségeket, akik lassan talán ki tudják igazítani az eltolódásokat. Szerintem a képesség megvan, csak fel kell éleszteni.Ugyanis a könyvkiadás remek, csupa jó fiatal író munkájával találkozom, sajnos néha futólag. Itt hever az anyag, csak elő kell venni, ezekkel a fiatal szerzőkkel, vagy a nagymamákkal és unokákkal, ellenzékkel és kormánypárttal együtt élünk ebben az országban és készülhetnének olyan filmek, amelyeket szeret a közönség.

A film már sok

Mi azért csináltunk néhány olyan magyar filmet, ami a közönséget be tudta hozni, mert itt élünk, a nagymama is élt, tudjuk, ki volt Jókai Mór, és azt is, hogy mondjuk egy közértben hogyan beszélnek.

– Én inkább a múltról beszélek, a régi tanítványok egy részéről. Azoknak a felét tanítottam, akik jelentős filmeket tudnak készíteni, a többiek nagy részével pedig jó barátságban vagyok vagy tartottam nekik is órát. Közben egyre többen vannak azok a fiatalok, akiket nem ismerek: különböző helyekről keveredtek elő, és állítólag zseniális filmeket csinálnak. De ők eltérnek a(z amerikai) „recepttől", talán túl váratlan a stílusuk. Most úgy tűnik, felsőbb szinteken is próbálkoznak, hogy megoldást találjanak ezeke a problémákra, bár személyes kapcsolatok is befolyásolhatják a filmkészítést „Na, ennek adjatok!"– Elég sokat dolgoztam a német televíziónak, de már a pályatársak közül mindenki otthagyta a szakmát vagy meghalt, nincs külföldi leszállópályám. Itthoni filmbe sem akarok már beszállni: sok feltétele és kelléke van annak, hogy egy magamfajta öreg harcos nyugodtan és kedve szerint dolgozhassék.

Hoppá!

– Amikor a kiadóval elkezdtünk gondolkodni, csupa óriási jelentőségű cím jött elő: A film és az ember, meg hasonlók. Jobban szeretem, ha valaki megismeri a könyvet, és úgy jön rá a tanulságára, mint hogy én mondom el. Ha jókedvem van, otthon a konyhában énekelgetek magamban. Amikor az édesanyám főzött – aki egy tündéri humorú asszony volt és kiváló anya –, a nővéremmel a konyhában ültünk, ő pedig történeteket mesélt a fiatalkorából. Időnként régi slágerek is előkerültek. Nekem később, már filmesként rettenetesen megtetszett a Szeretni kell című sláger, amelynek „Szeretni kell, ennyi az egész" a refrénje. Amikor a konyhában ezt dúdoltam, egyből hívtam a kiadót: megvan a cím!– Mindennap megveszek három napilapot és hetente két magazint is. Azelőtt soha nem olvastam újságot, de ma már az utolsó pontosvesszőig átrágom rajta magam. Mert a tegnapi történetek, mondjuk egy baleset, annyira a kor balesete... A feleségem, Hanna is könyvőrült, ő a legújabb angol nyelvű könyveket forgatja – elvégre Kanadában élt 30 évig –, néha felolvas nekem belőle, vagy én találok valamit és megosztom vele. Elmúlik egy óra, mire eloltjuk a villanyt. És őszintén, amikor hétkor felébredek, nem vágyom arra, hogy azon járjon az eszem: hoppá, ma ezt vagy azt a jelenetet forgatom.– Hanna mindig elképesztő dolgokat művel. A 85. szülinapomon azt mondta, elvisz színházba. Az egyik kis teátrumba indultunk, ahol az egyik beépített büfés ismerősöm mindig tölt nekem egy kupica whiskyt. Alig hagyták, hogy megigyam, egyből be kellett ülni a nézőtérre, ahol hetvenen vártak rám. Csupa ismert, régi és öreg barátot láttam a székekben, kollégák, színészek tapsoltak. A műsort is ők adták, csillogó szemek, örömteli arcok az ünneplők és az ünnepelt részéről. Arra gondoltam, idén el kellene menni valahova délre, ahol Nap van. Egyszer már egy déli országban töltöttük a karácsonyt, az hihetetlen szép volt. Ez a két gyönyörű hét is Hanna jól titokban tartott bűvészete volt. Az ő lánya, Móni és az én Lilim egy-egy hetet töltöttek velünk, váltották egymást, ami még emlékezetesebbé tette az ünnepet. Minden este - az igazgatótól a tengeri úszóedzőkön keresztül a konyhai dolgozókig - összegyűltünk, mert műsort adtak: ironikust zenés, vagy épp pantomimes előadást, amelyben kifigurázták magukat és minket is, ez külön zamat volt számunkra. Jól jönne most is valami ilyesmi...