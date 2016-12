Utolsó pillanatban is beeshetünk még buliba

Tűzijáték a téren



Aki lemaradt minden buliról, vagy nem szeretne egy zsúfolt szórakozóhelyen ünnepelni, és inkább az utcán köszöntené 2017-et, a Széchenyi tér felé vegye az irányt. Szeged főterén 21 órakor kezdődik a móka The Jack koncertjével. 22 órától a Pumpkins, 23.30-tól Roy és Ádám, éjfél után pedig az Útközband muzsikál. A szervezők a régió legszebb szilveszteri tűzijátékát ígérik.

Tegnap már nagy volt a készülődés a Szeged Plázában - a Deja Vu Szilveszterhez ˝átcsatolták˝ a színpadot. Fotó: Karnok Csaba

– Már egy hónappal ezelőtt betelt minden hely a Fehértói Halászcsárdában és a Kék Csillagban is – kezdte Frank Sándor mesterszakács, csárdagazda. Fehértón háromszázan, az Olajbányász téri étteremben négyszázan köszöntik az új évet.– Érdekes, hogy a Fehértói csárda vendégeinek csak harmada magyar, a többiek Ausztriából, Németországból, Romániából, Szerbiából érkeztek, így a panzió is tele van. Közülük sokan visszatérő vendégek, akik évek óta nálunk töltik a szilvesztert – tette hozzá Frank.– Van még hely – nyugtatta meg a 90-es évek zenéinek és házibulijának rajongóit Kisházi Sándor, a Deja Vu Szilveszter szervezője. A nosztalgiabulinak a Szeged Plaza ad helyet, fellép többek között Captain Jack és a Kozmix. A korlátlan ital- és ételfogyasztást biztosító, 20 ezer forintos VIP All Inclusive jegyek már mind elfogytak, de aki ma gondolja meg magát, a helyszínen 18 órától 6490 forintért vehet partijegyet. A nemrég megnyílt Ady téri Campusban szintén elérhető még 20-30 jegy a szilveszteri bulira.

– A 8 ezer forintos vacsorajegyek és a 2500 forintos elővételes sétálójegyek már elkeltek, de éjfél után a létszámtól függően megnyitjuk a házat, a helyszínen is lehet jegyet vásárolni – mondta Gálosi Gyula , a Hungi Vigadó tulajdonosa.Azok sem késtek el, akik a Spirit bárklubban töltenék a szilveszter éjjelt. Kovács Ádám tulajdonostól megtudtuk, náluk a Vasovski Symphonic lép fel szombat este. A bulira a sétálóbelépő 5 ezer, az asztali VIP egy üveg ajándék viszkivel vagy vodkával 10 ezer forint.A Szegedi Nemzeti Színház zenés óévbúcsúztatójára, 17 és 20 órára már majdnem minden jegy elkelt, pénteken csak a harmadik emelet utolsó két sorában voltak szabad helyek. Aki kíváncsi a Karinthy-betétekkel kiegészített, musical- és sanzonrészleteket felvonultató produkcióra, annak azt tanácsoljuk, 16 óra után az 548-740-es telefonszámon érdeklődjön, van-e még jegy.