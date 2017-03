ÚtON: a város útjain a káosz uralkodik

délután a város útjain a áosz uralkodik - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. A Dugonics tér örnyé én még mindig dugó van a rendőri helyszínelés miatt, a Tisza Lajos körút végig be van dugulva. A Kossuth Lajos sugárúton illetve a nagykörúton is rengetegen özlekednek, itt is lassul a tempó. A hidakon még viszonylag jól lehet mindkét irányban haladni.nem sokkal 13 óra előtt egy zebrára hajtó biciklis miatt hirtelen fékező autónak ment hátulról egy másik Kecskésen, a Szabadkai úti posta előtt. Nagyjából 15 percig fennakadást okoztak a forgalomban, aztán félreálltak.balesetről kaptunk hírt a Boldogasszony sugárútról, a 17. szám előtt. A helyszínen nincs forgalomkorlátozás.A Tisza Lajos körút és az Arany János utca sarkán koccanás történt.: sok az autó a városban. Újszegeden a Szőregi úton, a Temesvári körúton, valamint a hidak feljáróira is lassú a haladás. A belvárosban is a szokásos reggeli ú van: a Hősö kapujánál ,illetve a Boldogasszony sugárúton, valamint a Szentháromság utcán csak araszolva lehet haladni. A ülső részeken ennél sokkal jobb a helyzet, nincs fennakadás vagy torlódás - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.