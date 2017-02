ÚtON: araszol a Kossuth Lajos és a Boldogasszony sugárút

Kezdenek a örutak illetve nagyobb kereszteződések bedugulni. A Tisza Lajos körúton már araszolva lehet haladni, főleg a Hősö kapujánál, itt minden irányból sokan vannak. A hidakon is lassul a tempó, illetve a hídra felfelé a belvárosi részen már sorok alakultak ki. Sajnos az aknafedőket még mindig kerülgetnikell a Felső Tisza-parton, a Bérkert utcán illetve a Csongrádi sugárúton.a Szatymazi utcában, az OBI-nál két autó ütközött.: Már most nagyon sokan vannak az utakon. A József Attila sugárúton befelé sokan közlekednek, a Budapest körúti kereszteződésnél, a lámpa előtt hosszú kocsisor áll. Az Újszegedi részen is beindult a reggeli forgalom, a Szőregi úton mindkét irányban rengetegen haladnak. A Belvárosi híd előtt a szokásos sor várakozik, a hídon csak araszolva halad a forgalom. A Bertalan hídon is sokan vannak, de ez kicsit gyorsabb. A Rakpartot is sokan használjá , illetve a Hősö kapuja örnyé már minden irányból bedugult. Több helyen aknafedő javítás miatt lassul a forgalom: a Rózsa u.-Sándor u. sarkon, a Csongrádi sugárút 61. szám előtt, a özép fasor - Bérkert u. sarkán, valamint a Felső-Tisza parton, a Bertalan híd előtt - tudtuk meg az ÚtON partneréről, a Rádió Taxi Három munkatársaitól.

