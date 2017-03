ÚtON: araszolás és hatalmas sorok

: Már most eléggé sokan vannak az utakon. A József Attila sugárúton a befelé haladó oldalon a töltésig áll a sor. A Csillag téri örforgalomnál is lassú haladásra számítsanak az arra özlekedő a lugas utca felől egészen a Gábor Áron utcáig ér a sor vége. A Tisza Lajos örúton is hasonlóan araszolva halad a forgalom illetve a Hősö kapuja minden irányból be van dugulva. Újszegeden sem sokkal jobb itt a hídra feljutás kicsit belassult, és a hídon is csak szépen lassan lehet haladni . Az új hídon is sokan vannak, de azért ezen tempósabban át lehet jutni. A Kossuth Lajos sugárúton, illetve a örutakon is sokan vannak, de folyamatos a haladás- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.