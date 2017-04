ÚtON: át akart kelni egy gyalogos a Moszkvai körúton, elsodorta egy autó

Fotó: Tudósító

- Egy gyalogost sodortak el a Moszkvai körút- Kálvária sugárút sarkán. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, a nő nem sérült meg, az autó visszapillantó tükre érintette csak, de a mentők megvizsgálják. A helyszínen rendőr irányítja a forgalmat, legyenek óvatosan.

- Rengeteg autó van az utakon. A Hősök kapujánál csak araszolva lehet közlekedni és a Tisza Lajoskörút szinte végig be van állva. A Londoni körúton lámpától lámpáig áll a kocsisor, a Párizsi körúton a rendőrség előtt a szélső sáv le van zárva. A Csillag tér környéke is telítve van autókkal, de a sugárutakon sincshiány a közlekedő járművekből. A hidakon is lépésben lehet haladni, a Stefánia, Híd utca valamint a Dugonics tér teljesen beállt.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a sebességellenőrzési helyekről tájékoztatja a közlekedőket. A járművezetők 2017. április 27-én a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében: