ÚtON: baleset a Petőfi sugárúton, koccanás az Izabella hídon és a Csongrádi sugárúton

Két autó koccant a Csongrádi sugárút és a Nádas utca sarkán. A rendőrség tájékoztatása szerint az elsődleges információk alapján a balesetben nem sérült meg senki.Az Izabella hídon személyautó koccant kisteherautóval befelé jövő belső sávban, tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától. A rendőrök helyszínelnek.Villamos és kisteherautó ütközött a Petőfi Sándor sugárúton, leállt a forgalom. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk, hogy a baleset a Földvári utca és a Petőfi sugárút kereszteződésében történt, egy járókelő megsérült. A Földvári utcán teljes az útzár, áll a villamosközlekedés is. A baleset pontos körülményeiről itt olvashatnak A Tisza Lajos örúton a Centrumtól a Hősö kapujáig összefüggő kocsisor van, lépésben halad a fogalom. A Dugonics téri örforgalomnál kaotikus az állapot minden irányból

A városban több helyen is útjavítás nehezíti a özlekedést: a Bérkert - Marostői utca sarkán, a Csongrádi sgt. 51. előtt, a Londoni körút 9.-nél, a Deá Ferenc utcában, illetve a Nemes Taká 10. számnál is . A Pláza parkolót lezártá , péntekig nem lehet használni . Beindult a reggeli forgalom, a lámpá előtt már szép hosszú sorok vannak. A körutakon, sugárutakon, valamint a városba bevezető utakon is egyre többen özlekednek . A hidakon araszolva lehet haladni. Az iskolá előtt a szokásos reggeli torlódás van a Boldogasszonyon és a Szentháromságon. A Régi 5-ös főúton az evezős pályánál lámpás irányítás mellett egy sávon folyik a özlekedés - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.