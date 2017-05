ÚtON: baleset történt a Keresztöltés és a Csaba utca sarkán, indul a délutáni csúcs

Élénk a belváros forgalma: a nagykörúton és a Somogyi utca, Oskola utca, Hősök kapuja környékén rengeteg az autó, a belvárosi hídon is sokan vannak. A Csillag tér környéke is mozgalmas: kezdődik a délutáni csúcsforgalom.Baleset történt a Keresztöltés és a Csaba utca sarkán. Tart a helyszínelés, állnak a trolik.A Rókusi körúton több helyen nem működnek a lámpák. Torlódik a forgalom. Újszegeden a Temesvári, Bérkert és Székely sor zsúfolt. A Belvárosi hídon is lassú a haladás. A nagykörúton szintén nehézkes a haladás. A Hősök kapuja és a klinikák környéke is nehezen járható.