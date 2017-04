ÚtON: bedugul a belváros

A belvárosi rész (Dugonics tér, Oskola utca, Somogyi utca, valamint a Tisza Lajos krt.) már most kezd bedugulni . A nagykörúton, a külső örúton is sokan vannak, de folyamatosan lehet autózni. A sugárutak is jóljárhatóak. A Belvárosi hídon illetve a hídfeljáróban Szeged felől rengetegen vannak, itt is torlódásra kell számítani.A járművezetők 2017. április 24-én a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében:08.00-12.00 451-es főút Csongrád-Gátér között12.00-16.00 Csongrád, Ifjúság tér16.00-20.00 4519-es út Csongrád-Felgyő között08.00-12.00 Hódmezővásárhely, Kaszap utca12.00-16.00 Hódmezővásárhely, Kutasi út08:00-11:00 Kistelek, Petőfi utca12:00-14:00 Ópusztaszer közigazgatási területe, 4519-es út15:00-16:00 Baks, Fő utca16:30-18:00 Kistelek, Kossuth utca07:00-12:00 M5 autópálya jobb- és bal pályatest 140 km-173 km+850m (Kisteleki lehajtó-Országhatár között)13:00-19:00 M5 autópálya jobb- és bal pályatest 140 km-173 km+850m (Kisteleki lehajtó-Országhatár között)07:00-12:00 M43 autópálya jobb- és bal pályatest 3 km+450m-34 km (Szeged-Északi lehajtó-Makó lehajtó között)13:00-19:00 M43 autópálya jobb- és bal pályatest 3 km+450m-34 km (Szeged-Északi lehajtó-Makó lehajtó között)08:00-10:00 Makó, Csanád vezér tér10:00-12:00 Makó, Kossuth utca14:00-16:00 Makó, Aradi utca16:00-18:00 Maroslele, Rákóczi utca06.00-14.00 47-es főút, Szeged-Algyő között14.00-22.00 Szeged, Dorozsmai út09:00-12:00 Szentes, Ipartelepi út13:00-15:00 45-ös főút Szentes-Kunszentmárton között16:00-17:00 45-ös főút Szentes-Hódmezővásárhely között17:30-19:00 Szentes, Ipartelepi útkét balesetről kaptunk hírt: az egyik a Makkosházi örúton, a Lidl előtt történt a belső sávban, már tart a helyszínelés, de áll a forgalom. A másik baleset a Boldogasszony sugárút - Batthyányi utca sarkán történt, itt a villamos találkozott egy személyautóval.Élénk forgalom van a város útjain, a bevezető utakon, sugárutakon, örutakon mindemellett jól lehet özlekedni. A belvárosi hídon már araszolás van, illetve az újszegedi feljáró előtt torlódás. A Hősö kapujánál is minden irányból sokan vannak, itt kicsit több türelemre van szükség. Útfelbontás nehezíti a haladást a Bérkert utca - Marostői utca sarkon, valamint a Csongrádi sgt. 51. előtt, ahol egy elkerített részt kell a szélső sávban kerülgetni. A Deá Ferenc utcában, a színház és a posta özötti részen útjavítás van itt özlekedni lehet, de parkolni nem - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.