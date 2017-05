ÚtON: bedugult a Hősök kapuja, araszolás a Belvárosi hídon

Javában zajlik a délutáni ú az utakon. A Hősö kapujánál és környékén alaposan bedugult a özlekedés. A Tisza Lajos örúton is araszolva lehet haladni. A Somogyi utcán, az Oskola utcán, a Stefánián, valamint a belvárosi hídon is csak lépésben mennek az autó . ülső részeken és a sugárutakon folyamatosan, tempósan lehet haladni.A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában tíz anyagi kárral járó baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. Részletek>> - A Gödör étteremnél is munkások dolgoznak, itt is számítson fennakadásra.M5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSzeged, Párizsi körútCsongrád, Vasút utca47-es főút Hódmezővásárhely-Algyő közöttMakó, Csanád vezér térSzentes, Csongrádi útKistelek, Kossuth utcaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSándorfalva, Hunyadi utcaCsanytelek, Radnóti utca47-es főút Hódmezővásárhely-Algyő közöttNagylak, Nyárfa sorSzentes, Rákóczi utcaCsengele, Deák Ferenc utcaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSándorfalva, Hunyadi utcaCsanytelek, Szegedi utcaHódmezővásárhely, Erzsébeti út4434-es út Makó-Kövegy közöttSzentes, Vásárhelyi útCsengele, Deák Ferenc utcaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSzeged, Vértói útCsanytelek, Pusztaszeri utcaHódmezővásárhely, Erzsébeti út4434-es út Makó-Kövegy közöttSzentes, Ipartelepi útBalástya, Öszeszék tanyaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSzeged, Párizsi körút4519-es út Csongrád-Felgyő közöttHódmezővásárhely, Nagy András János utca4434-es út Makó-Kövegy között4642-es út Szentes-Fábiánsebestyén közöttBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSzeged, Derkovits fasor4519-es út Csongrád-Felgyő között47-es főút Hódmezővásárhely-Algyő között430-as főút Makó-M43 közöttFábiánsebestyén, Dózsa György utcaBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttDeszk, Alkotmány utcaCsongrád, Fő utca47-es főút Hódmezővásárhely-Algyő között430-as főút Makó-M43 közöttSzentes, Kossuth utca5-ös főút Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya Szeged-Északi lehajtó-Országhatár közöttSzeged, Szerb utcaCsongrád, Vasút utca47-es főút Hódmezővásárhely-Algyő közöttMakó, Aradi utcaSzentes, Nagyhegyszéli út5-ös főút Kistelek-Balástya között

Élénkül a forgalom az utakon.A bevezető főutakon már most sokan tartanak a város felé, a nagyobb csomópontokban a lámpá előtt már torlódik a kocsisor. A hidakon a reggeli szokásos araszolás van, illetve a Bertalan híd előtt a Székely soron valamint a Népkert soron is várakozni kell. Több helyen útjavítás van: a Szentháromságon kerülgetni kell az elkerített részeket, ez már most komoly fennakadást okoz. A Brüsszeli örúton a Dugonics utca és a József Attila özött a híd felé haladva egy sávraszű ül a özlekedés. A Római körúton a buszöblöket korszerűsítik. A Hősökapujánál valamint a Csillag téri örforgalomnál is komoly tolódás van.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.