ÚtON: délutáni csúcs a belvárosban, hármas koccanás a Brüsszeli körúton

16.33: Délutáni ú van: a Brüsszeli körúton a híd felé hármas koccanás okoz torlódást . A belvárosban teljes a áosz, a Stefánián a örforgalomig áll a hídra felmenő sora, az Oskola utca felől sem sokkal jobb a helyzet.

A Tisza Lajos körúton is araszolva lehet haladni. ülső részeken is sokan vannak, a lámpá előtt hosszú kocsisorokra kell észülni.



Bács-Kiskun megyében a mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművezetők.

M5-ös Autópálya:

09:00 - 12:00 bal pályatest 106500-os méterénél

13:15 - 20:00 jobb pályatest 108300-as méterénél

Kalocsai Rendőrkapitányság:

00:10-02:10 Bátyai út

06.00-10.00 Miskei út

10:30-12:30 Bátyai út

Bajai Rendőrkapitányság:

07:00-09:00 51. sz. főút Bátmonostor-Nagybaracska közötti szakasza

09:20-11:45 Baja, Wesselényi út

12:40-15:30 Baja, Szent Antal utca

15:40-17:00 Baja, Deák Ferenc utca

Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság:

08:30 - 10:00 Tass, Dózsa György utca 32.

10:15 - 12:00 Apostag, Vasút utca 47/E.

12:40 - 14.30 51-es főút 79978-as méterénél

14:35 - 15:30 5205-es főút 74665-ös méterénél

Kiskőrösi Rendőrkaptányság:

07:00 – 08:00 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca

08:15 – 09:15 5301-es út Kiskőrös és Páhi közötti szakasz

09:30 – 10:45 Páhi, Rákóczi Ferenc utca

11:00 – 12:00 Izsák, Kecskeméti út

13:15 – 14:30 Izsák-Kisizsák, Reviczky utca

14:45 – 17:00 Soltszentimre, Szentimre utca

17:15 – 19:15 52-es főút Kecskemét és Solt közötti szakasz

20:00 – 23:00 Akasztó, Fő út

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság:

08:00 -12:00 5-ös főút 121200-as méterénél

13:00 - 17:00 5-ös főút 105800-as méterénél

18:00 - 23:00 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 85.

- Komolynak tűnő baleset történt a Belvárosi híd szegedi oldalán. Többen is azt jelezték, hogy elütöttek egy biciklist. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, a biciklis elesett, megsérült, ezért mentőt hívtak a helyszínre.

- Komolynak tűnő baleset történt a Belvárosi híd szegedi oldalán. Többen is azt jelezték, hogy elütöttek egy biciklist. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, a biciklis elesett, megsérült, ezért mentőt hívtak a helyszínre.

Sok autó van minden felé a városban. A Belvárosi hídon már csak araszolva lehet haladni befelé a város felé, az Bertalan hídon is torlódik a Szeged felé haladó sora. A Brüsszeli körúton még mindig egy sávra szű ül a híd felé menő forgalom, a Dugonich utca és a József Attila sugárút özött. A Szentháromságon is kerülgetni kell az útjavításokat, itt isjócskán sokan vannak. A Tisza Lajos örúton is csak lépésben lehethaladni. A rakparton mérik a sebességet - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.