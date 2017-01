ÚtON: egy ház falának csapódott egy busz Szegeden

Moszkvai körúton is baleset történt, félpályás útzár van érvényben. Itt két autó érte utol egymást, egy személy könnyebben sérült.- Nekihajtott egy ház falának egy busz a Bakay Nándor utca elején. A tűzoltók már a helyszínen dolgoznak, aki teheti, kerülje el a helyszínt. A busz a Vásárhelyi Pál utcai körforgalomból hajtott ki, amikor megdobta a sávelválasztó kő. Letarolta a közeli buszmegálló padját és szemetesét is. A sofőr megpróbált visszatolatni, de beszorult egy oszlop és a ház közé, vélhetően darura lesz szükség ahhoz, hogy kimozduljon szorult helyzetéből. A balesetben nem sérült meg senki.Egy másik balesetről is tudunk: ez a Dorozsmai úton, a Kollégiumi út közelében történt. Úgy tudjuk, hogy egy idős hölgyet ütöttek el a gyalogátkelőhelyen. ( napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.A szokásos reggeli zsongás van az utakon. Újszeged felől a Belvárosi hídon még araszolva lehet csak átjutni, a Bertalan híd kicsit gyorsabb. A örutakon, sugárutakon lendületesen lehet özlekedni, kivéve a Hősö kapujánál itt van egy kis torlódás. Az utak nedvesek, úszhatnak - tudtuk meg a az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Három munkatársaitól.

