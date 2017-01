ÚtON: egymást érik a balesetek a megyében, estére visszafagyhatnak az utcák - fotók

TÖBB MEGYÉBEN KORLÁTOZZÁK A TEHERAUTÓ FORGALMAT



Nógrád megyében, illetve Szlovákiában kialakult időjárási körülmények miatt a 2-es főút Pest és Nógrád megyei szakaszán megtiltották a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek közlekedését. Az M2-es autóúton a Rádi csomópontnál állítják félre a nehéz gépjárműveket. A terelést a rendőrség végzi.



Heves megyében az időjárásra való tekintettel 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be a megye két útján. A 21-es főúton Apcnál, és a 23-as főúton Pétervásáránál a Nógrád megye felé tartó tehergépkocsikat félre állítják.



A 25-ös főúton Eger és Kerecsend között 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be, Maklár felé terelik a tehergépjárműveket.



A szlovák hatóságok a Nógrád megyei határátkelőhelyeken tovább korlátozták a Szlovákiába tartó tehergépkocsik közlekedését, 11 órától már a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsikra is vonatkozik a kamiontilalom.



A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.



A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a cég diszpécserszolgálatai mellett a társaság Útinform szolgálatánál (06-1-336-2400) is érdeklődhetnek 0-24 órában, minden elérhetőségük megtalálható a Nógrád megyében, illetve Szlovákiában kialakult időjárási körülmények miatt a 2-es főút Pest és Nógrád megyei szakaszán megtiltották a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek közlekedését. Az M2-es autóúton a Rádi csomópontnál állítják félre a nehéz gépjárműveket. A terelést a rendőrség végzi.Heves megyében az időjárásra való tekintettel 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be a megye két útján. A 21-es főúton Apcnál, és a 23-as főúton Pétervásáránál a Nógrád megye felé tartó tehergépkocsikat félre állítják.A 25-ös főúton Eger és Kerecsend között 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be, Maklár felé terelik a tehergépjárműveket.A szlovák hatóságok a Nógrád megyei határátkelőhelyeken tovább korlátozták a Szlovákiába tartó tehergépkocsik közlekedését, 11 órától már a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsikra is vonatkozik a kamiontilalom.A havazással érintett területeken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan síkosságmentesítési, illetve hóeltakarítási munkálatokat végez.A közlekedők az útviszonyokról, az aktuális forgalmi helyzetekről, balesetek miatti korlátozásokról a cég diszpécserszolgálatai mellett a társaság, minden elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu oldalon, ahol számos további hasznos közlekedési információhoz juthatnak az autósok.

Fotó: Tudósító | Polareczky Márta

A 47-es kifelé és befelé is zsúfolt, 1-2 kivételtől eltekintve mindenki óvatosan halad a szakadó esőben.Vásárhelyen kezd ásásodni a jég az aszfalton, az idő kezd hűlni, emiatt még jobban kell figyelni: a kis utcá estére biztosan visszafagynak.Sokan özlekednek az utakon, a ülső örutakon lassú a haladás, a nagykörúton a Mars tér örnyé torlódik a forgalom, ahogy a Római örút ét végén is. Az Aradi tér, a kliniká örnyé szintén telített, a hidakon is sok a jármű - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Az utak, felüljáró úszósak, figyelmesen vezessenek!- Tiszaszigeten villanyoszlopot döntött ki a reggeli órákban balesetet szenvedett busz, a Démász szakemberei ezekben a percekben szerelik - tudtuk meg olvasónktól.

Előreláthatólag a péntek délelőtti órákban az Alföld középső részein még több helyen előfordulhat ónos eső, majd az esti, éjszakai órákban erre az északkeleti részeken (Szabolcs, esetleg Hajdú-Bihar) lehet számítani - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat

Így szórták Szegedet



Szegeden péntek reggel 6 órakor rendelték el a síkosságmentesítést, öt tehergépkocsi, hat kisgép és 120 ember állt munkába – utóbbiak a járdákon és a kerékpárutakon dolgoztak.



Első ütemben a Belvárosi hidat, az Alsó-rakpartot, és a Körtöltés útátjáróit szórták meg, a második ütemben a "I.-II.-III. Közútkezelési osztályokba tartozó helyi közutakat", valamint az önkormányzati kezelésű járdákat, kerékpárutakat és buszmegállókat.

Fotó: Tudósító | Polareczky Márta

Tiszaszigeten reggel 2 busz is itt ragadt. Az egyik egy özlekedési táblán hajtott át a másik pár centire egy magasfeszültségű villanyoszloptól állt meg miután lecsúszott az útról- írta tudósítónk, Polareczky Márta Tiszaszigetről, akitől fotókat is kaptunk.

Ónos és havas eső miatt a folyamatos síkosságmentesítés ellenére is lefagyott útburkolatokra, csúszós útszakaszokra kell számítaniuk a közlekedőknek Csongrád megyében.



Gépkocsival csak akkor induljanak el, ha feltétlenül szükséges! A megváltozott útviszonyok miatt vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel!



Járműveik sebességét az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg! Ha tehetik, vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket!



A rendkívüli időjárás nagyobb odafigyelést igényel a gyalogosoktól is. A csúszós utak miatt a fékút többszörösére növekedhet, ezért körültekintően lépjenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre!

- Makó-Földeákon, a 4415-ös 21-22-es kilométerszelvényében teljes útzáras baleset történt. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.- Kübekházán 2 autó és egy kamion szenvedett balesetet, az árokban kötöttek ki.- Újszentivánon egy kamion csúszott egy kerítésbe.- Szentesen a 4521-es úton egy autó csúszott az árokba.- A 45-ös főúton a 6-os kilométernél egy autó az árokba csúszott.- Szegeden a Sándor utca-Hattyú utca sarkán két autó csúszott az árokba.- A rendőrségtől megtudtuk, Tiszaszigeten megcsúszott és kidöntött egy karót egy helyközi busz. A balesetben senki nem sérült meg.A jégpáncél ellenére is rengetegen vannak a városban, főleg a Budapesti körút, a József Attila sugárút sűrű. a Temesvári körút elején egy busz lerobbant, emiatt az egész körút és a Szőregi út be van állva.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.