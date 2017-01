ÚtON: egymást érik a balesetek a megyében, mindenkit óvatosságra int a rendőrség!

Ónos és havas eső miatt a folyamatos síkosságmentesítés ellenére is lefagyott útburkolatokra, csúszós útszakaszokra kell számítaniuk a közlekedőknek Csongrád megyében.



Gépkocsival csak akkor induljanak el, ha feltétlenül szükséges! A megváltozott útviszonyok miatt vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel!



Járműveik sebességét az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg! Ha tehetik, vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket!



A rendkívüli időjárás nagyobb odafigyelést igényel a gyalogosoktól is. A csúszós utak miatt a fékút többszörösére növekedhet, ezért körültekintően lépjenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre!

- Makó-Földeákon, a 4415-ös 21-22-es kilométerszelvényében teljes útzáras baleset történt. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.- Kübekházán 2 autó és egy kamion szenvedett balesetet, az árokban kötöttek ki.- Újszentivánon egy kamion csúszott egy kerítésbe.- Szentesen a 4521-es úton egy autó csúszott az árokba.- A 45-ös főúton a 6-os kilométernél egy autó az árokba csúszott.- Szegeden a Sándor utca-Hattyú utca sarkán két autó csúszott az árokba.- A rendőrségtől megtudtuk, Tiszaszigeten megcsúszott és kidöntött egy karót egy helyközi busz. A balesetben senki nem sérült meg.A jégpáncél ellenére is rengetegen vannak a városban, főleg a Budapesti körút, a József Attila sugárút sűrű. a Temesvári körút elején egy busz lerobbant, emiatt az egész körút és a Szőregi út be van állva.