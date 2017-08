ÚtON: gyalogost gázoltak a belvárosi híd lábánál Újszegeden

A reggel is viszonylag nyugis az utakon. örutak, sugárutak jól járhatóak még a kereszteződésekben sincs torlódás. A hidakon is lendületesen lehet haladni .A Római körúton még kerülgetni kell a szélső sávban lévő elkerített részt. A Rózsa utca József Attila felőli vége még mindig egyirányú, csak befelé lehet jönni a József Attila felől, illetve a Csongrádi sugárúton is dolgoznak a nagykörút felőli részen: ez sávszű ülettel jár - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.a belvárosi híd lábánál az újszegedi oldalon gyalogost ütöttek el - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A sérültért mentő érkezett a helyszínre.