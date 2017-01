ÚtON: hármas koccanás a Dorozsmai úton

Három autó koccant a Dorozsmai út-Napos utca sarkánál. Senki sem sérült meg, a baleset anyagi káros - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. A helyszínelés idejére félpályás útzár van érvényben a belső sávban.reggel is sokan vannak az utakon: mind a ülső örutakon, mind a sugárutakon. A Párizsin a Szű utcába kanyarodó sávot lezártá , időben soroljon a ülső sávba, aki ott íván lefordulni. Az Etelka sori félpályás akadály és a Feketesas utcai lezárás is megvan még. Aradi tér,Hősö kapuja, kliniká örnyé zsúfolt, a hidak újszegedi oldala úgyszintén.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.