ÚtON: hármas koccanás a Makai úton

A rendőrség feloldotta a Makai úton történt baleset miatti útlezárást.a rendőrség sajtóügyeletétől tudjuk, hogy a Makai úton három személygépkocsi ütközött, személyi sérülés nem történt. Félpályás útlezárás van érvényben, rendőrök irányítják a forgalmat.: Indul a reggeli zsongás az utakon. A bevezető fő utakon egyre többen tartanak a belváros felé, ezért a befelé haladó tempója kicsit kezd lassulni. A Szőregi úton, illetve a Temesvári körúton is sokan vannak, az Újhídon ennek ellenére még lendületesen lehet haladni. A Belvárosi hídon viszont már araszolnak az autó a belváros felé és már a hídelőtt is várakozásra kell számítani. A belváros hozza a reggeli formáját, már kezd bedugulni a Tisza Lajos körút, főleg a Dugonics tér, valamint a Hősö kapujánál kell torlódásra számítani. A Kossuth Lajos sugárúton is sokan vannak, itt a nagykörúti csomópontban van egy kis sor a lámpa előtt. Csillag téri örforgalomnál is a Lugas utca felől kell torlódásra észülni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

