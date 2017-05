ÚtON: koccanás a sportcsarnoknál, traffi Újszegeden, araszolás a belvárosban

- Koccanás van a sportcsarnok előtt, emiatt Szőregre kifelé feltorlódtak az autók. A József Attila sugárút, Brüsszeli körút sarkon a híd felé egy sávra szűkül az út, ez is torlódást okoz . A belvárosban a szokásos araszolás van, a kinti részeken folyamatos, lendületes tempóban lehet haladni. A Derkovits fasor végén mérik a sebességet.

Sűrű a forgalom az egész városban. A Budapesti körúton már most araszolnak, a Csillag téri körforgalomnál torlódik a kocsisor a Lugas utca felől. A körutakon folyamatos a haladás.Tisza Lajos körúton, a belvárosi résztől végig lépésben lehet csak haladni. A rakparton is jócskán torlódik a kocsisor, illetve a hidakon is a szokásos reggeli forgalom van.A Szentháromságon több helyen útfelbontás nehezíti a közlakedést!Az új hídon Szeged felé jövő oldalon le robbant egy autó, óriási káoszalakult ki!friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.