ÚtON: korszerűsítik a buszmegállókat, ez okoz némi kellemetlenséget

Nagyon sokan vannak az utakon. A bevezető főutakon a befelé jövő forgalom az erősebb. A nagyobb csomópontokban ,illetve a hídfeljárókban már torlódnak az autó . A Csillag téri örforgalomnál a Lugas utca felől hosszú kocsisor van. A Szilléri sugárúton és a rakparton is rengetegen özlekednek. A Tisza Lajos örúton, a Hősö kapuja magasságában a szokásos reggeli torlódással kell számolni. A nagykörúton több helyen is a buszmegállókat korszerűsítik ez okoz némikis kellemetlenséget, ugyan ez a helyzet a Csongrádi sugárúton is aDiófa magasságában - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.