ÚtON: hármas koccanás a József Attila körút sarkán

- A Rózsa utca és a József Attila örút sarkán hármas koccanás történt, a helyszínelő már egyezkednek. A Hősö kapuja telített, ahogy a Boldogasszony sugárút és a Szentháromság utca is, a hidak viszont lendületesen haladnak.- A Szatymazi utca-Rókusi krt. sarkán lerobbant a villamost, pont a kereszteződésben. Számítson a torlódásra.: A Dugonics tértől a Hősök kapuja felé rengeteg autó torlódik, ahogy Újszegeden is a Bérkert utca, FŐ fasor, Temesvári körút, Székely sor területen is. A Belvárosi híd lépésben halad, és a József Attila sugárút valamint a Nagykörút telített - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.