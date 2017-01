ÚtON: Lerobbant villamos nehezíti a közlekedést a Dugonics térnél

A Dugonics tér és a Tisza Lajos körút sarkán lerobbant egy villamos. A hiba elhárításáig akadályozza a forgalmat. Aki teheti kerülje el a környéket a fennakadás megszüntetéséig.

Az Aradi tér környéke zsúfolt, a hidakon is sok az autó. A Kossuth Lajos sugárúton és a nagykörúton mindkét irányban sűrű a forgalom. A Madách utca 9-13 előtt aszfaltozás miatt elkerítettek egy részt az úton, és bár az aszfaltozás már elkészült, a lezárás maradt. Ugyanúgy megvan még a lezárás a Párizsi körút-Szűcs utca sarkán is- tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.