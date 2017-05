ÚtON: már most kezdődnek az útlezárások, a hétvégén ne üljön autóba, ha nem muszáj

Ez egy izgalmas lesz a özlekedés szempontjából! Már most elkezdté a belvárosban a lezárásokat és ez okoz egy kis áosz. A Dugonics térnél illetve az Aradi vértanúk térénél, Hősö kapujánál, a Boldogasszony sugárúton és a Szentháromság utcán kritikus az állapot. A belvárosi hidat még használhatjuk, de itt is rengetegen vannak. A Bertalan hídon se sokkal jobb a helyzet, itt is sokan vannak, a rutinosak már is erre jöttek. A Nagykörúton több helyen is útjavítás van, kerülgetnikel. A bevezető utakon is sokan vannak - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.