ÚtON: meghibásodott troli miatt megbénult a villamos forgalom

17. 30 óra: egy meghibásodott troli miatt megbénult a villamos forgalom a Széchenyi téren. Olvasói fotó: Szűcs Szonja.



16. 30 óra: Tömören csak annyi: bedugult a város. A örutakon, a sugárutakon valamint a hidaknál is rengetegen vannak. Az üzletközpontok örnyé én is sok türelem kell a özlekedéshez. Balesetről nem tudunk.



Reggeli helyzetjelentés: Ma reggel sem igazán kedvezőek a közlekedési feltételek. Az utak nedvesek, néhol csúszósak, és ráadásul még köd is van. A város útjain összefüggő kocsisorok vannak. A Belvárosi hídnál nem működik a jelző lámpa. A hídon lépésben lehet csak haladni, ahogy a Hősök kapujánál is sok-sok türelemre van szükség, itt is araszolásra kell számítani - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.



A rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint baleset történt az M5-ös autópályán keddre virradó hajnalban. A 115-ös kilométerszelvénynél, Kiskunfélegyháza közelében egy személyautó és egy kisteherautó ütközött, a baleset következtében mindkét jármű az út menti árokba csúszott. A kisteleki, a szegedi és a kiskunfélegyházi egységek közösen végezték el a műszaki mentést. A balesetben ketten könnyebben megsérültek.