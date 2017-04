ÚtON: motorost gázoltak a Kálvária térnél, torlódás a Tisza Lajoson

Élénk a forgalom az utakon. A hősö kapujánál már kezd torlódni, a Dugonics tér örnyé én is lassul a tempó .A Tisza Lajos örúton már a Centrum áruházig torlódik a sor. A Bécsi örút lezárása miatt a Szivárvány utcába ényszerül a forgalom. A ülső örutak, sugárutak jól járhatóak, most még viszonylag lendületes tempóban lehet autózni. A Kossuth Lajos sugárúton az anatómia előtt még mindig el van kerítve az aknafedő, kerülgetni kell. A hidakon most még viszonylag rövid idő alatt át lehet jutni .álvária térnél a örforgalomnál motorost gázoltak, szerencsére a motoros felállt, de még ezután fognak helyszínelni - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától, aki jelezte: már most torlódik a forgalom.Kicsit bonyolódik a közlekedés Alsóvároson. A Bécsi körutat teljes szélességében lezárták a Boldogasszony sugárút és a Szentháromság utca között. A Bérkert és a Marostői utca sarkán útfelbontás miatt egy sávra szűkül a közlekedés, valamint a Kossuth Lajos sugárúton az Anatómia előtt egy aknafedő van elkerítve, ez is okoz egy kis káoszt. A hidakon a szokásos reggeli araszolás van,, az újszegedi részen a Belvárosi híd előtt hosszú sorok alakultak ki. A város útjain a reggeli szokásos nyüzsgéssel szembesül, aki bármilyen járművel is indult el otthonról - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.