ÚtON: nem működnek a jelzőlámpák a Temesvári körúton, a Sportcsarnoknál

Nem működnek a jelzőlámpák a Temesvári körúton, a Sportcsarnoknál, és ez okoz némi kavarodást a közlekedésben - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai.Élénk a forgalom az utakon. A Szőregi úton a Nova magasságában a kifelé menő forgalom torlódik . A hidakon is lassul a haladás, a hidak előtt a lámpánál várakozásra kell észülni. A Dugonics tér, illetve a TiszaLajos körút végig kezd bedugulni. A bevásárló özpontok örnyé én is sűrűsödik a forgalom.A Sándorfalvi úton, a felüljárón a szalagkorlátnak ütközött egy autó, a baleset anyagi káros, nem sérült meg senki. Forgalomkorlátozás nincs - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. A Dorozsmai út 3. előtt két gépjármű ütközött, személyi sérülés itt sem történt, és a forgalom is halad.Már most rengetegen vannak az utakon. A József Attila sugárúton mindkét irányban összefüggő kocsisorban autózhatunk. Újszeged felől a Belvárosi híd előtt a Székely soron a sportcsarnokig áll a sor, illetve a Vedres utcában valamint a Népkert soron is hosszú kocsisorok vannak. A Hősök kapujánál is minden irányból torlódás van. A Csillag téri körforgalomban is lelassult a haladás, a Lugas utcában hosszú kocsisor van. A rakpart jól járható, míg a körutakon lendületesen lehet közlekedni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.