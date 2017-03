ÚtON: nincs torlódás, felszáradtak az utak is

ÚtON: friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.



Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában. - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól. friss információk a szegedi utakról. Frissülő cikkünkben minden olyan infót megtalál a szegedi utakról, ami segíti az Ön közlekedését. Mielőtt autóba ül érdemes megnézi oldalunkon vagy a mobilján, hogy mi a helyzet a szegedi utakon: hová állt ki mozgó traffipax, történt-e baleset, hol van dugó a városban, van-e útfelújítás vagy éppen nem működő lámpa, akadályozza-e a közlekedést útfelújítás, hol számíthat forgalomterelésre, rendőri irányításra? És persze az időjárási viszonyokról is beszámolnak a Rádió Taxi Három munkatársai, ha havas, latyakos, saras utat tapasztalnak.- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Alapvetően jól lehet özlekedni a városban, ülönösebb torlódást, fennakadást nem tapasztaltak a Rádió Taxi Három munkatársai. A rakparton, a hidakon is folyamatosan lehet haladni, az utak is felszáradtak - maga a tökélysűrű a forgalom a városban, ülső részeken, sugárutakon máris sokan vannak. A nagykörúton elég jól lehet haladni, de a kiskörút már erősebb a járműforgalom szempontjából. Aradi vértanúk tere és vonzáskörzete kezd telítődni, a hidakon is sokan vannak, de a Belvárosi híd az, ami reggel is nyűgösebb - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.